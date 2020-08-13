Polis Ruslan’ı arıyor

Suna ERDEN

Girne’de marinada demirli yatlardan hırsızlık yapan Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean, Kirill Basin ve Tivakun Baltabaev dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Sabaha karşı yüzerek Amerikan bandıralı bir yata çıkıp, su altı kamerası, olta, içki ve 2 bin 320 dolar çaldıkları belirtilen üniversite öğrencisi 4 zanlı hakkında ek süre istendi.

Duruşmada suça karışan soyadı henüz bilinmeyen ama adı Ruslan bir kişinin arandığı belirtildi.

Duruşmada olayı aktaran polis, 6 Ağustos tarihinde Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean, Tivakun Baltabaev ve ismi tespit edilen ancak aranmakta olan bir kişinin Girne’de marinada demirli olan yata yüzerek gittiklerini söyledi.

Zanlılar suçlarını itiraf etti

Polis, zanlıların Barbaros Özkaptan'a ait Amerikan bandıralı yata çıkıp, kilitli durumda bulunan kabin giriş kapısını açtıktan sonra içeri girdiklerini ifade etti.

Zanlıların toplam değerleri 84 bin 269 TL olan iki adet profesyonel balıkçı oltasını, iki adet su altı ve üstü kamerası ve aparatlarını, Omega Seemaster marka kol saatini, bir şişe rakı, 18 yıllık Chivas Regal marka viski ve yine yatak dolabında muhafaza edilen 2 bin 320 dolar parayı çaldıklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlıların hırsızlık yaptıktan sonra yüzerek ayrıldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, incelenen kamera görüntülerinde zanlı Kirill Basin’in ise kıyıda kalarak gözcülük yaptığını ve marinaya gitmediğini tespit ettiklerini açıkladı.

Çevredeki güvenlik kameralarının incelendiğini, 5 şahısın elinde olta ve farklı malzemelerle bölgedeki bir otelden çıktığını gördüklerini kaydeden polis, Girne'de bulunan Mustafa Mühürcü sokak boyunca ilerlediklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis 3 zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini aktardı.

Çalıntı olta bodrumda bulundu

Polis, zanlılar Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean’ın kaldıkları yerde yapılan aramada deniz altı kamerası ve yine marinada başka bir tekneden çalınan Malibu marka balık oltası ile bir adet Bombay marka cin tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı Kirill Basin’in ikametgâhında yapılan aramada ise herhangi bir kanunsuz eşyaya rastlanmadığını belirtti.

Polis memuru, mesele ile ilgili aranan iki kişiden Tivakun Baltabaev’in de Girne’de tespit edilerek yakalandığını söyledi. Polis, zanlının evine arama yaptıklarını ancak çalıntı eşya bulmadıklarını ifade etti.

Zanlının gösterimi ile kaldığı evin bodrum katında olta bulduklarını kaydeden polis, Tivakun Baltabaev’in de suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis, alınacak ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.