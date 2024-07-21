50’nci yılı özel 50 gemi

Geçiş sırasında iki Akıncı İHA ve F-16 uçakları gemilere eşlik etti, Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yaptı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 50’nci yılına özel dün Girne’de TGG Anadolu rehberliğinde 50 gemiyle resmi geçit töreni icra edildi. Geçiş sırasında iki Akıncı İHA ve F-16 uçakları gemilere eşlik etti, Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yaptı.

Kıbrıs Barış Harekatı ile Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50. yılı kapsamında Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ile KKTC makamlarının koordinesinde Girne’de denizde resmi geçit töreni yapıldı.

Girne açıklarındaki resmi geçit töreni saat 18.00’da Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığından TGG Anadolu gemisi rehberliğinde 50 gemiyle icra edildi. Gemiler, geçiş sırasında gemi personeli güvertede sıralanarak "çimariva" selamında bulundu.

Geçişte, üç deniz karakol uçağı, dokuz helikopter, iki Akıncı İHA ve altı F-16 da gemilere eşlik etti.

Geçiş esnasında TGG Anadolu tarafından 21 pare top atışı da yapıldı.

Ardından Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları Girne semalarında gösteri uçuşu yapıp, bayrağın renklerini gökyüzüne taşıdı.

Türk Yıldızlarının uçuş gösterisi ve gemilerin geçit törenini ellerinde KKTC ve Türk bayraklarıyla Girne Antik Limanı'nı dolduran çok sayıda vatandaş da izleyip, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

