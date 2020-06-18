Polisi darp etti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bir şikâyet üzerine ifade vermesi için çağrılan Mert Sicimoğlu olay çıkardı. Mert Sicimoğlu, görevini yapan polis darp etti, saatini kırdı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Mahir Türe, zanlının, aleyhindeki bir şikayet ile ilgili olarak Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde bekletildiği esnada, görevli polis memuruna önce bağırdığını, ardından ise konu polisi göğsünden iterek darp ettiğini söyledi. Çıkan arbede sırasında polisin kol saatinin de kırıldığını aktaran Türe, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.