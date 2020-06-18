Ürdünlü kardeşlerin şüpheli ölümü

Suna ERDEN

Evinde misafir olarak bulunan Ürdünlü uyruklu üniversite öğrencisi iki kardeşin ölümünün ardından tutuklanan ev sahibi Khaled Sameer Khaled Omar hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, Ürdünlü kardeşler Mohammad Sharqawi ve Naser Sharqawi’nin 5 Haziran’da Gönyeli’de misafir oldukları evde ölü olarak bulunduklarını anımsattı.

Polis, ev sahibi Omar tarafından bulunan kardeşlerin cesetlerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldığını söyledi.

Polis, gözaltına alınan zanlının kan ve idrar örneği vermediğini söyleyerek, olay günü 01.00 ile 06.00 saatleri arasında iki kardeşle birlikte olduğunu ve alınan birçok ifadede evden sesler yükseldiğinin duyulduğunu belirtti.

Polis memuru, iki kardeşe otopsi yapıldığını, üzerlerinde birçok yara izi olduğunun belirlendiğini ve kesin ölüm sebeplerinin otopside alınan kan ve doku örneklerinden çıkacak sonuçla belli olacağını kaydetti.

Polis, zanlının iki kardeşi öğlen 15.00’te ölü tespit ettiğini ancak polise 18.00 sıralarında bildirdiğini ayrıca yatakta olan cesetlere müdahale ederek zemine yerleştirdiğini ve kan izlerini temizlediğini belirtti.

Polis, meseleyle ilgili olarak şüpheli olarak tutuklanan zanlı Khaled Sameer Khaled Omar’ın giymekte olduğu tişörtün üzerinde kardeşlere ait olduğuna inanılan kan lekesi tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın ‘taammüden adam öldürme ve adam öldürme’ olarak sürdürüleceğini belirterek, zanlının7 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.