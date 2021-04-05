Polisten kaçamadı

Onur ULAĞ

Gönyeli’de sabaha karşı kaza yapıp, ortalığı dağıtan sürücü olay yerinden kaçarak sırra kadem bastı. Aydınlatma direği, belediyeye ait süs ağacı ve plastik saksıya çarpıp deviren sürücü Lefkoşa Trafik Ekipleri’nin araştırmaları sonucu birkaç saatte tespit edildi. İncelenen kamera görüntüleri tespit edilen sürücünün Sadık Derin (40) olduğu belirlendi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza dün saat 01.30 sıralarında Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Soruşturma başlatıldı

Yönetimindeki araçla kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyreden Sadık Derin, yol üzerinde bulunan Limasol Kooperatif Bankası önlerine geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Yolun sağından çıkan araç, kaldırım üzerinde bulunan Gönyeli Belediyesine ait metal aydınlatma direğine, süs ağacına ve plastik saksıya çarpıp kaza mahallinden ayrıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatılırken, incelenen kamera görüntüleri sayesinde kazayı HV 001 plakalı araç sürücüsü Sadık Derin'in yaptığı tespit edildi.

Polis, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirtti.