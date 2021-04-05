Bir garip eylem

Çiğdem AYDIN

Coronavirüs tedbirleri, maske, PCR testi ve aşıya karşı olan bir grup, Girne’de eylem gerçekleştirdi. Salgınla ilgili yalan söylenildiğini, Coronavirüs diye bir bulaşın olmadığını savunan grup, ellerinde pankartlarla Girne sokaklarında yürüdü.

“PCR testi yaptırmak istemiyoruz”, “Yakında aşıyı da zorunlu kılacaklar”, “Bedenimize dokundurmamak bizim Anayasal hakkımızdır” sloganları atan eylemciler, yasal yaptırım olmasına rağmen maske takmadı. Protesto yürüyüşünde, “Nefes alamıyoruz”, “No mask” gibi dikkat çeken pankartlar açıldı.

Protestocuları izleyen bölge halkı “Bunlar Corona olursa hiç şaşmayın. Ne garip bir eylem; ne maske isterler ne aşı. Bu virüsle nasıl başa çıkacağız” diyerek tepki gösterdi.

Virüs olmadığını iddia ediyorlar

Maskesiz, ellerinde pankartlarla protesto yürüyüşü gerçekleştiren grup, Bakanlar Kurulu’nun sokakta maske takmayanlara ceza kesilmesi yönünde karar aldığını hatırlatarak, buna zorunlu olmadıklarını belirtti.

Protestocular, maske takmadıkları için kendilerine ceza kesilmesi halinde, avukatları aracılığıyla dava açacaklarını bildirdi.

Eylemi düzenleyenler ayrıca PCR testlerini dava edeceklerini de ifade etti.

Polis veya belediye görevlileri eyleme müdahale etmezken, sık sık “Biz PCR testleri yaptırmak istemiyoruz”, “Yakında aşıyı da zorunlu kılacaklar”, Bedenimize dokundurmamak, bizim Anayasal hakkımızdır” sloganları atıldı.



