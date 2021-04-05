Suçunu kabul etti

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de çalıştığı inşaat şirketine ait elektrik kablolarını çaldığı iddia edilen Mahir Demirci şikayet üzerine gözaltına alındı.

İfadesinde 10 bin 125 lira değerindeki malzemeleri çaldığını kabul eden zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, süre talep edildi.

Polis, Alayköy’de Yapım İnşaat Şirketi LTD. çalışan zanlının 31 Mart 2021 tarihinde iş yerine ait depoda 24 top elektik kablosu aldığını söyledi. Polis, zanlının aldığı malzemenin bir kısmıyla iş yaptığını, geriye kalan 10 bin 125 TL değerindeki 15 top elektrik kablosunu tasarrufuna geçirmek suretiyle hırsızlık suçunu işlediğini ifade etti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde suçunu itiraf ettiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının verdiği ifadenin araştırılacağını belirtti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk kararı verdi.