‘Montrö bildirisine’ sert tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 104 emekli amiralin Montrö anlaşması, Kanal İstanbul ve TSK'nın kadrolarıyla ilgili yayınladığı bildirinin ardından açıklamalarda bulundu. Amirallere sert tepki gösteren Erdoğan, "Her şeyden önce bir gece yarısı yapılan bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir" dedi. Erdoğan sarıklı amiralle ilgili de "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık, bakmayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Beştepe’de dün konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddesi, "emekli amirallerin bildirisi" olan değerlendirme toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, bildiride yer alan 2 başlık, Montrö Sözleşmesi ve sarıklı asker fotoğrafı ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.

Art niyetli bir girişim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Tartışmanın sebebi kesinlikle ifade özgürlüğü meselesi değildir. Buna ifade özgürlüğü diyemeyiz. İfade özgürlüğü, seçilmiş yönetimi darbeyle tehdit eden cümleleri kapsamaz” dedi.

Erdoğan şöyle devam etti, “Bu eylem art niyetli bir girişim. Bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez. Emekli amiral sıfatıyla da olsa böyle bir girişim, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir bühtandır.

Geçmişte darbelerle dolu bir ülkede bir grup amiralin gece yarısı böyle bir girişimde bulunması kabul edilmez. Milli iradeden yana tavır koyan tüm siyasi parti temsilcilerine STK'lara, üniversitelere teşekkür ediyorum. Hiçbir emekli kamu görevlisinin topluca böyle bir yola tevessül etme hakkı yoktur. Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir. FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine karşı milletimizin yanında yer alırken görmedik. Yayınlanan bildiriyi özellikle dikkate alıp gereken her tedbiri uygulama kararlılığımızı ortaya koyuyoruz.”

Montrö kazanımdır

Erdoğan, “Montrö'nün ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor, daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü, “Montrö dönemin şartlarında kazanımdır, bağlılığımızı sürdürüyoruz. Kanal İstanbul ile Montrö arasında kurulan bağ da temelden yanlıştır. Türkiye İstanbul boğazındaki ağır deniz yükünü Kanal İstanbul'la hafifletirken tamamen kendi egemenliğindeki alternatife kavuşmuş olacaktır. Şu anda İstanbul Boğazı'nda egemen miyiz? Maalesef. Bir başka ifade ile Kanal İstanbul Boğaz'daki egemenlik haklarımızı güçlendirecektir. Böyle bir projeye karşı çıkanlar en büyük Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarıdır. Cumhurbaşkanı ve ülkenin en büyük partisinin genel başkanı olarak vazifem Türkiye'nin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmamdır. Montrö sözleşmesinden çıkmayla ilgili bir çalışmamız yoktur. “

Sarıklı amirale olumlu bakmadık

Erdoğan, sarıklı fotoğrafını paylaşan amirale olumlu bakmadıklarını da ifade etti. Erdoğan, “TSK'nın disiplin anlayışına bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık. Olayın münferit olduğu ortada. Söz konusu fotoğrafı yayınlandığında TSK idari bir soruşturmayı başlatmıştır. Milli Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır. Bunu bir bildirinin bahanesi olarak kullanılmasını kesinlikle art niyetli görüyoruz. Milli Savunma Üniversitemizi laiklik ve Atatürkçülük tartışmaları içine çekmeyi taşıyanlar da sinsi gayeler taşıyor” şeklinde konuştu.