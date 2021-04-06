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Hurma ağaçları ilaçlatıyor

Gönyeli Belediyesi, hurma ağaçlarını kırmızı palmiye böceği başta olmak üzere zararlılara karşı ilaçlatıyor

Hurma ağaçları ilaçlatıyor
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Gönyeli Belediyesi, hurma ağaçlarını kırmızı palmiye böceği başta olmak üzere zararlılara karşı ilaçlatıyor.
Yapılan açıklamaya göre, uzmanlar yönetiminde kamusal alan ve özel mülklerde bulunan 1080 hurma ağacı ilaçlanacak.
Küresel bir sorun haline gelen kırmızı palmiye böceğine (Rhynchophorus Ferrugineus) karşı kullanılan ilacın, Tarım Bakanlığı’nın izniyle ithal edildiğini ifade etti.
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, hedeflerini çevreyi korumak olduğunu belirtti.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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