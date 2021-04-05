İçti, sürdü, öldürdü

Suna ERDEN

Girne- Güzelyurt anayolu Karşıyaka civarında yaya olarak yolu geçmeye çalışan David Shepherd’e çarpıp ölümüne neden olan 73 yaşındaki sürücü Anthon Edward’ın 150 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçıp, evine giden zanlı kısa sürede gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada kazanın 3 Nisan 2021 tarihinde saat 20.00 sıralarında Girne - Güzelyurt anayolu üzerinde meydana geldiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, yönetimindeki NY 377 plakalı araç ile alkollü ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Anthon Edward’ın, anayolun 13-14 kilometreleri arasında yaya olarak yürümekte olan David Shepherd'e çarptığını açıkladı.

Polis, David Shepherd 'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini, zanlının ise olay yerinden kaçarak evine gittiğini söyledi. Kazanın ardından zanlının evine gittiğine dair bilgi aldıklarını kaydeden polis, kaldığı adrese giderek tutukladıklarını belirtti. Polis, zanlıya yapılan testte 150 promil alkollü olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis zanlının bazı beyanları olduğu ve bunların araştırıldığını, ayrıca David Shepherd 'in otopsinin yapılacağını ifade etti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu ve otopsi sonucunun beklendiğini belirterek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.