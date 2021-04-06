Tezkereler oy birliği ile kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün saat 12.00’de Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere ile Hal Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite gündemindeki Hal Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşüldü.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle onayladı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel yasanın görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, yasaya katkı koyan tüm milletvekilleri ve Meclis çalışanlarına teşekkür ederek, yasanın oy birliğiyle geçmesinin önemine işaret etti.

Şahali: Yasa tasarısı elzem

CTP Milletvekili Erkut Şahali, denetim, gıda güvenliği, alışverişin güvenli hale getirilmesi bakımından yasa tasarısının elzem olduğunu belirtti.

Yasanın tek başına geçirilmesinin yeterli olmadığını dile getiren Şahali, belediyelerin hal kurma ve işletme yetkisinin bulunduğunu, yasa tasarısı ile bunun değiştirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Hallerin denetiminin devlet tarafından yapılacağını ancak belediyelerin daha güçlü olması ile alakalı ortak söylem söz konusuyken bunun hilafına yasa tasarısı hazırlamanın doğru olmadığını söyleyen Şahali, “Hal Yasası ile birlikte belediye yetki ve gelirlerinin daraltılması fahiş bir yanlış olur” dedi.

Şahali, oylarının olumlu olacağını belirtti.

Angolemli: Yaşam bulmazsa umutlar tükenir

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, yasanın yıllardır Meclis’te konuşulduğunu, üretici ve tüketicinin büyük bir beklentisinin söz konusu olduğunu, ancak yasa geçtikten sonra uygulaması denetlenmediğinden, yaşama geçirilemezse umutların tükeneceğini belirtti.

İlgili bakanlığa gerekli altyapıyı hazırlama çağrısında bulunan Angolemli, yasa geçtikten sonra çeşitli mazeretlerle uygulamaya girememesi gibi bir durum yaşanmaması için gerekenin yapılmasını istedi.

Angolemli, oylarının olumlu olacağını belirtti.

Atakan: Önemli bir boşluk dolacak

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite üyesi, HP Milletvekili Tolga Atakan, üretimin kayıt altına girmesi, tüketicilere ürünlerin sağlıklı ve künyeli ulaştırılması noktasında önemli bir eksiklik bulunduğunu, yasa tasarısını bir an önce geçerek bu boşluğu doldurması yaklaşımda olduklarını kaydetti.

Atakan, partisinin oyunun olumlu olacağını ifade etti.

Taçoy: Ciddi bir çalışma yapıldı

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, komitenin yasa tasarısı üzerinde ciddi bir çalışma yaptığını söyleyerek, yasanın ivediliği olmadığından, haftada üç gün görüşme yapılamadığını belirtti.

Taçoy, komitede görüşmelere ara vermeden devam etmek istedikleri için ivedilik talep ettiklerini kaydetti.

Hal Yasa Tasarısı ve Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivediliğin birlikte geçmesini istediklerini söyleyen Taçoy, kararı Meclis’in vereceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Hal Yasa Tasarısı’nın ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oybirliğiyle onaylandı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite gündeminde bulunan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine yönelik tezkere ise, öneri sahibi tarafından geri çekildi.

Ardından bilgiye sunulacaklar kısmında, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın “Tarım Bakanlığı Tarafından Özel Sektörde Faaliyet Gösteren Bir Şirkete Küçükbaş Hayvan İthal İzni Verilip Verilmediğine” ilişkin sözlü sorusunu geri çektiğine ilişkin tezkeresi okundu.

Bu bölümün ardından 62. madde kapsamındaki konuşmalara geçildi.

Saner: Türkiye’den 40 bin doz aşı

Başbakan Ersan Saner, bu haftalarda Türkiye’den 40 bin doz aşı beklediklerini söyledi. Saner, aşıların geliş tarihi ile ilgili bir taahhüt olduğunu ancak herhangi bir aksilik ihtimaline karşı bu tarihi şu an açıklamak istemediğini belirtti.

Elektronik bileklik uygulaması ile gerekli anlaşmanın bu hafta imzalanacağı bilgisini veren Saner, bu uygulamanın hem ekonomik anlamda artı getireceğine hem de bulaşın kontrole alınmasında fayda sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Saner, bugüne kadar 10 bin öğrencinin Kuzey Kıbrıs’a geldiğini aktararak, bunun da daralan ekonomideki önemine işaret etti.

Özyiğit: Kontrolü elden bırakmamak gerek

“Pandemi ve ekonomik gelişmeler” konulu konuşma yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, alınan tüm tedbirlere rağmen koronavirüs vaka sayılarının yeniden 40’lara tırmandığını kaydederek, açılırken kontrolü elden bırakmamak gerektiğine vurgu yaptı.

Özersay: Karar yargıya takılacak

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Derinleşen ekonomik kriz ve aşı” konulu konuşmasında, hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması kararının hem usul hem de içerik bakımından hatalı olduğunu ifade ederek, usul olarak izlenen yolun yargıya takılacağı görüşünü belirtti.

Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı nedeniyle ciddi sıkıntı yaşandığını ifade eden Özersay, bu durumda HP ödeneğinin durdurulma kararının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

HP ödeneğinin durdurulma gerekçesini soran Özersay, “Maaşları ödemek için mi, yoksa özel sektörü desteklemek için mi?” diye sordu.

Erhürman: Arıklı halkı yanıltıyor

Daha sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ekonomi ile ilgili konuşmasında, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya “Türkiye ile imzalanan protokolün karşılığında yapılması gereken yasa çalışmalarına komitelerde muhalefetin engel olduğu” yönünde bir açıklaması olup olmadığını sorarak, Arıklı’yı halkı yanıltmakla suçladı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan Ekonomik Protokol ile ilgili detaylı bilgi isteyen Erhürman, HP ödeneğinin durdurulması konusuna da değindi.

Erhürman, elektriğe ve akaryakıta zam yapılmasının beklendiği ve dövizin yükseldiği bu dönemde HP’yi durdurmanın ekonomiyi daha da daraltacağını, hem insanlara hem piyasaya hem de maliyeye zarar vereceğini ifade ederek, “Yol tamamen yanlıştır. Bu kararlarınızı bir kez daha gözden geçirin” dedi.

Oğuz: HP gereklilikten durduruldu

HP ödeneği ile ilgili eleştirileri yanıtlayan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, HP’nin gereklilikten dolayı durdurulduğunu söyleyerek, geçmiş yıllarda durdurulan hayat pahalılığı ödeneklerini hatırlattı.

Devam eden pandemi sürecinde Hükümetin pandemi ile mücadeledeki giderlerinden bahseden Oğuz, tasarrufa gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Son aylardaki gelir ve giderlerle ilgili detayları paylaşan Oğuz, yapılması gereken ödemelerle ilgili de bilgi verdi.

Ekonomik protokolün imzalandığını ancak henüz işlemeye başlamadığını belirten Oğuz, “Kısa sürede protokol işlemeye başlayacak diye umuyoruz. Ekonomik Protokol ile ilgili son onayı bekliyoruz” dedi.

Dünkü birleşimini tamamlayan Genel Kurul, perşembe günü saat 10.00’da toplanacak.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021, 02:17