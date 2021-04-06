Tayland'da öncelik turizm

Tayland'da, ülkenin en popüler tatil adası olan Phuket'te Coronavirüse karşı toplu aşılama programı ülkenin geri kalanından iki ay önce başladı. Turizmin çok önemli bir gelir kaynağı olduğu ülkede, Phuket adası, aşılanmış yurt dışı ziyaretçilerinin artık karantinaya alınması gerekmeyeceği

1 Temmuz'a kadar 460 bin kişiyi aşılamayı hedefliyor. Tayland'da ülkenin popüler turistik destinasyonu Phuket Adası’ndaki nüfusunu ülkenin geri kalanından iki ay daha önce aşılayacağını duyurdu. Phuket adası, aşılanmış denizaşırı ziyaretçilerin artık karantinaya alınmasına gerek kalmayacağı 1 Temmuz'a kadar n en az 460 bin kişiyi aşılamayı hedefliyor. Bununla birlikte, Phuket'in kendi uluslararası havalimanı da bulunuyor, bu da turistlerin Tayland nüfusunun geri kalanı için herhangi bir riski oluşturmadan adayı ziyaret edebilmesi gerektiği anlamına geliyor.

Phuket Vali Yardımcısı Piyapong Choowong Reuters'e yaptığı açıklamada, "Adadaki nüfusun yüzde 70-80'ine bağışıklık kazandırabilirsek, karantinaya ihtiyaç duymadan aşılanmış yabancı turistleri kabul edebiliriz" dedi.

Turizmin Tayland ekonomisindeki merkezi rolü

İlk aşılananlar sağlık çalışanları, kabine üyeleri ve 65 yaş üstü nüfus olurken, Tayland’ın Phuket’i ülkenin diğer bölgelerine göre önceliklendirme kararı, turizmin ekonomideki merkezi rolünün altını çiziyor.

Ülkede, yabancı turistlerin harcamaları, salgın öncesi GSYİH'nın yüzde 11-12'sini oluşturuyordu. Ancak pandeminin ortaya çıkışıyla sektörde geçen yıldan bu yana 1, 45 milyon iş kaybı yaşandıç 2020'de Tayland'ı yalnızca 6,7 milyon yabancı turist ziyaret ederek 11 milyar dolar harcadı. 2019'da bu rakam 61 milyar dolardı.

Bununla birlikte hükümet, üçüncü çeyrekte Phuket'e en az 100 bin turistin geldiğini görmek istiyor. Ayrıca, dünya çapında aşılamalar ilerledikçe dördüncü çeyrekte talepte bir artış göreceğini ve ülke çapında 6, 5 milyon ziyaretçinin yıl sonuna kadar 11 milyar dolar harcamış olacağını umuyor.

Yüksek harcama yapan kaliteli turist bekliyoruz

Tayland’ın Turizm Sorumlusu Yuthasak Supasorn konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu bir meydan okuma. Ancaki bu GSYİH'ya bir dereceye kadar katkıda bulunacak. Ancak yüksek harcama yapan kaliteli ziyaretçilerin olmasını umuyoruz" dedi. Yuthasak, Avrupa Birliği (AB), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD'den gelen ziyaretçilerin öncelikle geri dönmesinin beklendiğini söyledi.

Öte yandan, denizaşırı ziyaretçiler için 14 günlük katı karantina zorunluluğu, Tayland'ın corona virüs salgınını yaklaşık 29 bin 100 vaka ve 95 ölümle sınırlamasına yardımcı oldu, ancak çoğu turist için çok büyük bir engel olduğu kanıtlandı. Coronavirüs için negatif test yapan uzun vadeli turistleri cezbetme programları ve golf merkezlerinde karantina gibi yaratıcı önlemler bile büyük ölçüde başarısız oldu.