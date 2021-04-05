Gençlik zehirleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Ötüken’de yaşayan Erkin Çetinkaya, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından aracının yanında yarı baygın bir şekilde bulundu. Ekipleri fark eden zanlı, elindeki uyuşturuculu sigarayı attı ancak kurtulamadı. Aracında yapılan aramada 300 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada söz hakkı verilen zanlı, “Birçok kez tedavi gördüm ama kurtulamadım. Yardım istiyorum. Yeniden topluma kazandırılmak istiyorum” dedi.

Elinde uyuşturuculu sigara bulundu

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Osman Üreten, 2 Nisan 2021 tarihinde zanlının aracının yanında baygın bir şekilde tespit edildiğini söyledi. Üreten, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilen zanlının üzerinde ve aracında arama yapıldığını belirtti. Polis, zanlının elinin içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara, aracında ise 300 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı. Polis memuru, soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve yapılması gereken icraatların olduğunu belirterek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Kurtulmak istiyorum

Zanlı ise mahkemede, çeşitli tedaviler gördüğünü uyuşturucudan kurtulamadığını belirterek, “Yardım istiyorum. Yeniden topluma kazandırılmak istiyorum” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlının, 3 gün polis nezaretin de tutuklu kalmasına emir verdi.