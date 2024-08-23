Polisten kaçamadılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube, önceki gün “Dinamit” adını verdiği nefes kesen operasyon sonucunda, 100 gram uyuşturucu madde, 6 adet hap ve 6 adet uyuşturuculu kağıt ele geçirdi. Tatlısu’da başlayan, havaya 4 el ateşin de açıldığı operasyon sonucunda, Ömer Karakaya, Erdoğan Karakaya ve Bülent Yılmaz isimli 3 kişi kıskıvrak yakalandı. Zanlılar dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 21 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00 sıralarında, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldıklarını söyledi. Çelik, zanlıların ilk etapta kiralık araçla, Tatlısu yakınlarında tespit edildiğini, Bülent Yılmaz’ın araçtan inmesinin ardından, Ömer Karakaya ve Erdoğan Karakaya’nın polisleri fark etmeleri üzerine hızla bölgeden uzaklaştıklarını açıkladı.

Polis memuru Erkan Çelik, zanlılar Ömer ve Erdoğan Karakaya’nın, Tirmen köyünde yeniden tespit edildiğini, ancak zanlıların yine dur ihtarına uymayarak, havaya 4 el ateş açmalarına rağmen, araçtan bir poşet atarak kaçtıklarını belirtti.

Polis, zanlıların kullanımındaki kiralık aracın Vadili’de terk edilmiş halde bulunduğunu, araçta yapılan arama sonucunda, 35 gram kokain türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edilen 162 bin 40 TL, 3 bin sterlin ve 200 Euro nakit para bulunduğunu açıkladı.

Poşette çok sayıda uyuşturucu bulundu

Polis memuru, zanlıların Tirmen bölgesinde attıkları poşette yapılan kontrolde, 50 gram hintkeneviri, 4 gram metamfetamin, 2 gram kokain ve 6 adet uyuşturuculu hap bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlıların akşam saatlerinde Vadili’de tespit edildiğini, evlerinde ve üzerlerinde yapılan arama sonucunda 6 adet uyuşturuculu kağıt, 5 gram kokain ve bir gram metamfetamin bulunduğunu da mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analize, naylon poşetleri ve maddelerin sarılı olduğu paketlerin parmak izi incelemesine gönderileceğini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini, ayrıca kaçarken kullandıkları güzergahlara ait kamera kayıtlarını temin edeceklerini ifade etti. Polis memuru, alınacak ifadeler, kayıp olduğuna inanılan emareler olduğunu belirterek, Ömer Karakaya, Erdoğan Karakaya ve Bülent Yılmaz’ın ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.