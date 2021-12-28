Projeler aktarıldı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (KTMMOB) ziyaret etti.

Ziyarette, planlı kentleşme ve yeni imar planının hayata geçmesinin gerekliliği üzerinde duruldu, TDP'nin bu konudaki vizyon ve projeleri aktarıldı.

Verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit KTMMOB Başkanlığına seçilen Tunç Adanır’ı kutlayarak başladığı konuşmasında ülkede planlı ve sürdürülebilir bir gelişim için Ülkesel Fiziki Plan’a bağlı, imar planlarının mutlaka tamamlanarak hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özyiğit, tüm paydaşlar ve KTMMOB ile iş birliği içinde imar planlarının tamamlanması, daha önceden imar planı hazırlanan şehirlerin de günümüz sosyal ve fiziki ihtiyaçlarını karşılayabilir hale getirilmesi, ülkede çağdaş şehircilik anlayışının yerleşmesi hedefleri olduğunu belirtti.



Şehirleri korumak, güçlendirmek ve daha da geliştirmek için, sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin TDP’nin temel hedefi olduğunu aktaran Özyiğit, "Bunun için ekonomik refah, sosyal denge ve sağlıklı bir çevre dahil olmak üzere, sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutlarının aynı zamanda ve eş ağırlıklı olarak ele alınması gerekmektedir. Kaynakları en verimli şekilde kullanırken, ülkemizin fiziksel anlamda sağlıklı gelişimi ile toplumsal ve bireysel yaşam kalitemizi artıracak tüm uygulamaların bütünlüklü bir plana dayanması en önemli unsurdur" ifadelerini kullandı.

TDP’den sigortacılara ziyaret

TDP, milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini ziyaret etti

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ziyarette yaptığı konuşmada, Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin sadece Maliye Bakanlığı altında faaliyet gösteren ve onların izinleri doğrultusunda hareket eden bir konumdan çıkarılarak, daha etkin ve verimli çalışma olanaklarına sahip olması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Sigorta şirketlerini ilgilendiren yasa ve kararlar alınırken ilgili paydaşların görüş ve düşüncelerinin de alınması gerektiğini belirten Özyiğit, göreve geldikleri andan itibaren bu doğrultuda adımlar atmaya kararlı olduklarını kaydetti.