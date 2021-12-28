Gökten yağmur değil para yağıyor 

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 2021’in son günlerinde ödemelerle ilgili ‘müjdeyi’ açıkladı. Emeklilerin bugün, kamu çalışanlarının ise Perşembe günü normal maaşları alacağını belirten Sucuoğlu; 13’üncü maaşlar için 3 Ocak tarihinin öngörüldüğünü, ancak bir sürprizle Cuma günü ödeme yapılabileceğini söyledi.

Sucuoğlu, 15 Ocak tarihine kadar hükümetin bir milyar 218 milyon liralık ödeme yapacağını belirtirken, ilaç parası bulmakta zorlanan maliyenin bir anda bu kadar büyük miktarı nereden sağladığı merak konusu oldu. Bazı kaynaklar Ankara’dan bir miktar para akışının beklendiğini söylerken, bir başka kaynak hükümetin borçlandığını savundu. Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında asgari ücretin brüt 7 bin liraya yükseltilmesi de onaylandı. Başbakan Sucuoğlu, bu miktarın ‘az bile’ olduğunu söylerken, itiraz için 10 günlük süre tanındığını ifade etti.

Sucuoğlu: Turizm büyük yara aldı

Sucuoğlu, dün saat 16.00’da Başbakanlıkta basın toplantısı düzenlendi. Başbakan Sucuoğlu, dün itibarıyla, hükümetin güvenoyu almasının ardından 44 gündür görevde bulunduğuna işaret ederek, bu süre içerisinde yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret etti. Hükümetin görevde olduğu 44 günlük süre içerisinde Türk Lirası’nın döviz karşında yüzde 60’lık bir değer kaybına uğradığına işaret eden Başbakan Sucuoğlu, ülkede ekonomik daralmanın eksi yüzde 16 olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, pandemiden dolayı özel sektörde sıkıntıların yaşandığını; lokomotif sektör turizm gelirlerinin 950 milyon dolardan 160 milyon dolara kadar gerilediğini söyledi. Sucuoğlu, bu nedenle ülke ekonomisinin büyük bir darbe aldığını ifade etti. Yükseköğrenimde yavaş yavaş öğrencilerin ülkeye gelmesine rağmen öğrencilerin de yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı istenilen düzeyde çarşıya bir yansıma olmadığını ifade eden Sucuoğlu, inşaat sektöründe de durağanlığın yaşandığı bir süreçten geçildiğini aktardı.

Asgari ücret resmi gazetede

Sucuoğlu, asgari ücrete ilişkin olarak hükümetin tavsiye niteliğinde bir karar aldığını ifade etti.Asgari ücretin, saatlik 40,38 TL, günlük 323,07 TL, haftalık 1615,38 TL, aylık 7 bin TL olarak Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girdiğini belirten Sucuoğlu, bunun tavsiye kararı olduğunu ve 10 günlük bir itiraz süresi olduğunu belirtti.

Başbakan Sucuoğlu, dün, Temmuz ayı ek mesai ödemelerinin 29 milyon TL olarak yapıldığını da açıkladı. Sucuoğlu, ayrıca hükümetin ileriki günlerde yapacağı ödemelere ilişkin olarak da detaylı bilgiler verdi.

Sucuoğlu şöyle dedi:

“28 Aralık Salı günü emekli maaşları için 220 milyon TL, 30 Aralık Perşembe memur maaşları ve belediyeler için 262 milyon TL ile taşımacılık ödemeleri için 10 milyon TL ödenecek. 3 Ocak Pazartesi günü 13’üncü maaş ödemeleri için 420 milyon TL, 7 Ocak Cuma iç borç ödemesi için 115 milyon TL, 11 Ocak 2022 Salı öğretmenlerin hazırlık ödeneği için 38 milyon TL, perşembe günü cari harcamalar için 82 milyon TL, Kıb-Tek için 36 milyon TL ve su harcamaları için (6 milyon) 125 milyon TL harcanacak.

Cuma günü sürpriz olabilir

Başbakan Sucuoğlu, hükümetin 13’üncü maaş ödemelerinin cuma günü yapılabilmesi için çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, “Belki sürpriz olur ve 13’üncü maaşları Cuma günü ödeyebiliriz. Ama en kötü ihtimal, 3 Ocak itibarıyla ödenecektir” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, hükümet tarafından “15 gün içerisinde toplamda, 1 milyar 218 milyon TL’lik bir ödeme yapılacaktır” dedi.





Akaryakıt fiyatları düşecekBaşbakan Sucuoğlu ayrıca, dövizde yaşanan düşüşün devam etmesi halinde perşembe günü akaryakıt fiyatlarında belli bir miktarda düşüş sağlanacağını ifade etti. Sucuoğlu, “Belli firmalarımız şu anda indirimlere başlamışlardır, yaklaşık yüzde 20-30 arasında bir indirim yapılıyor” diye konuştu.Başbakan Sucuoğlu, piyasada fahiş fiyat uygulamalarına karşı yoğun denetimler başlattığını ve bu denetimlerin devam ettiğini belirterek, “Denetimlerin yapıldığını söyledik ama ikna edemedik. Yarın denetimlerde kesilen cezalar basın ile paylaşılacaktır” dedi.

Turizm ayağa kalkarsa 60 sektör de canlanır

TL değer kazanmaya devam ettikçe bu gibi indirimlerin süreceğini vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, son bir ayda yaşanan sıkıntıların da önümüzdeki süreçte kademeli şekilde aşılacağı umudunu dile getirdi.

Sucuoğlu, turizm sektöründe Mart- Nisan aylarından itibaren ciddi hareketlilik yaşanmasını beklediklerini söyledi.

Turizmin canlanmasından 60’a yakın sektörün de olumlu etkileneceğine işaret eden Sucuoğlu 2022’nin sağlık ve mutluluk yanında ekonomide rahatlama da getirmesi beklentisinde olduklarını ifade etti.

Ortak paydada anlaşmak lazım

Başbakan Faiz Sucuoğlu basın toplantısının ardından soruları da yanıtladı. Asgari ücretle ilgili açıklamaları sorulan Sucuoğlu, “Benim demokrasi anlayışımda oturup konuşup ortak paydada anlaşmak var” diyerek, açıklamasının asgari ücretin yükselmesine karşıymış gibi anlaşıldığını ancak durumun böyle olmadığını söyledi.

Mevcut koşullarda belki 7 bin TL’nin bile yeterli olamayacağını belirten Sucuoğlu, kendisinin farklı bir usulü tercih edebileceğini ancak yapılana da saygı duyduğunu söyledi.

Kıb-Tek’in durumu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) hakkında bir soru üzerine Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un göreve geldiği günden bu yana mesaisinin yüzde 75’ini Kıb-Tek’e ayırdığını ifade etti.

Kıb-Tek’le ilgili süreci anımsatan Sucuoğlu, şu anda mazot sıkıntısı yaşanmadığını iletti.

Kıb-Tek’in şu anki görüntüde sürdürülebilir olmakta büyük sıkıntı yaşadığını dil getiren Sucuoğlu, kurumun borç yükünün hafifletilmesi için çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2021, 11:00