‘Yakarım seni’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşandığı iddia edilen olayda ayrılmak isteyen kız arkadaşını tehdit ettiği öne sürülen Mehmet Açıkgöz tutuklandı.Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının kız arkadaşıyla meyhaneye gittiği, orada ayrılık kararını duyunca deliye döndüğü iddia edildi. Zanlının genç kadına “Seni arabanın içinde yakarım, evini de yakarım” dediği öne sürüldü. Ayrıca zanlının kız arkadaşıyla yaşadığı cinsel ilişki anlarını kayda aldığı ve video görüntülerini başka şahıslara atarak yaydığı ileri sürüldü.Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Pembe Kavaz, zanlının, 23 Aralık 2021 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir meyhane içerisinde, sevgilisinin kendisinden ayrılmak istemesi üzerine, müşteki kadına “Benden ayrılırsan seni arabanın içinde yakarım, evini de yakarım” dediğini belirtti. Polis, şikâyetin 24 Aralık 2021 tarihinde polise yapıldığını bildirdi.

Video görüntülerini yaydığı iddia edildi

Polis, müşteki kadının ifadesinde, zanlının, cinsel ilişkiye girdikleri anların videosunu çekerek başka şahıslara ifşa ettiğini iddia ettiğini ancak henüz böyle bir görüntü tespit edilemediğini de mahkemeye aktardı. Zanlının, çalışma izni ile ülkemizde bulunduğunu bildiren polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti ve zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

5 bin TL ödedi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kişinin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.