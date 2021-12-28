Umutlarına ortak oldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, bölgesel seçim gezileri kapsamında önceki gün Yeni Boğaziçi köyünü ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin düzenlediği “Cittaslow Yeni Yıl Pazarı’nı” ziyaret etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, pazarı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de ayaküstü sohbet etti.

Sucuoğlu, Yeni Yıl Pazarı’nda yer alan stantları da ziyaret ederken, ürünleri inceledi; esnafı dinledi.



Pazar’da bulunan vatandaşlar, Faiz Sucuoğlu ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Patates üreticileri ile görüştü

Başbakan Faiz Sucuoğlu Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halksever ile Ziraat Odası Başkanı Erkut Uluçam ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Açıklamaya göre, görüşmede, Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halksever ve Ziraat Odası Başkanı Erkut Uluçam sektör olarak içinde bulundukları sıkıntıları Başbakan Sucuoğlu’na aktararak sorunlarının çözümü hususunda görüş ve önerilerde bulundu.

Sucuoğlu, fotoğraf oyladı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başbakan Sucuoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2021, 10:43