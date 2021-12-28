8 trafik suçu işledi, 5 kaza yaptı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta öğrenci olarak bulunan ve geçtiğimiz gün Girne’de trafik kazası yapan Emmanuel Godwin’in tüm kuralları ihlal ettiği ortaya çıktı.

Kaza yaptıktan sonra sigortasız araç kullandığı gerekçesiyle hakkında işlem başlatılan ancak 184 promil alkollü olduğu tespit edilerek tutuklanan zanlının son 2 yılda 8 trafik suçu, 5 kaza yaptığı, iki kez de 100 puan cezası aldığı açıklandı. Ehliyetine el konulmasına rağmen araç kullandığı tespit edilen zanlıya bir de dava okunduğu belirtildi.

Son iki gündür tutuklu olan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılırken, ehliyetinin iptal edilmesi de talep edildi.

Polis, 25 Aralık 2021 tarihinde saat 04.00 sıralarında Girne’de Malazgirt Sokak üzerinde seyreden zanlının o sırada yola çıkmak için bekleyen Buselin Güneş yönetimindeki SZ806 plakalı araca arkadan çarptığını söyledi.



Polis, kaza sonucu zanlının PP 360 plakalı aracında 15 bin, Güneş’in SZ 806 plakalı aracında ise 20 bin TL maddi hasar oluştuğunu ifade etti.Polis memuru, yapılan araştırma sonucu zanlının aracının sigortasının olmadığının belirlendiğini ifade etti. Bu nedenle meydana gelen maddi hasarların sigorta kapsamı dışında olduğunu ifade eden polis, zanlının trafik suçundan benzer sabıkları olduğunu söyledi.Polis, zanlının 8 adet trafik suçu, 5 trafik kazası iki kez puan cezası aldığını, ehliyetine el konulmasına rağmen araç kullanmaya devam ettiği için aleyhine dava okunduğunu açıkladı.Zanlının kaza esnasında 184 promil alkollü olduğunu da ifade eden polis, üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.Mahkeme zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.Ayrıca davası bitinceye kadar zanlının ehliyeti de iptal edildi.