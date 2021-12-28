Aracına el konuldu

Lefkoşa’da meydana gelen olayda maddi durumu kötü olan 13 yaşındaki kızı, “Gel sana kıyafet ve ayakkabı alalım” diyerek kandıran ve ormanlık alana götürdükten sonra tecavüz ettiği iddia edilen Burak Mutlu tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Hakkında 4 ağır suçlamayla soruşturma başlatılan zanlının kız çocuğuna kendisine ait aracın arka koltuğunda tecavüz ettiği belirtildi.



Soruşturmayı yapan polis, 26 Aralık 2021 tarihinde 15.30-17.00 saatleri arasında alışveriş yapacakları gerekçesi ile 13 yaşındaki kızı aracına bindirip, Osman Örek Caddesinin güneye bakan ormanlık alan içerisine götürdüğünü söyledi. Polis, zanlının aracın arka koltuğunda 13 yaşındaki kıza tecavüz ettiğini açıkladı. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını ve GF 676 plakalı aracın emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken cep telefonu dökümleri olduğunu belirtti. Kız çocuğunun Barış Ruh ve Sinir Hastanesinde doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini belirten polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme, hakkında ‘16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, 16 yaşından küçük çocuğa cinsel dokunulmazlığını ihlal amacı ile alıkoyma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı’ suçlarından hakkında soruşturma başlatılan zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.