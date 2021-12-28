8 gramı 160 Euro

Lefkoşa’da önceki gün narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunarak tutuklanan Eser Berkol dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifadesinde uyuşturucu sattığını kabul ettiği açıklandı. Zanlının 8 gram hintkenevirini 160 Euro karışığında iki kişiye verdiğini itiraf ettiği belirtildi.



Soruşturmayı yürüten polis, 26 Aralık 2021 tarihinde Lefkoşa’da, gerçekleştirilen operasyonda Eser Berkol’un ikametgâhında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada satışa hazır paketlerde yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile bir adet hassas terazi ve üç adet öğütücü bulunarak emare olarak alındığını belirtti.Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan aldığını, 8 gramını 160 Euro karşılığında tanımadığı iki farklı kişiye verdiğini itiraf ettiğini anlattı. Polis, aranan bir kişi olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.