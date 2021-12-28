24 bin lira kuyudan çıkarıldı 

Suna ERDEN

Polis, savcı, yargıç kimliğine bürünerek Türkiye ve KKTC’de kurdukları şebeke sayesinde yaşlı ve emeklileri terör örgütleriyle korkutarak paralarını alan uyanıklar çetesinin 3 üyesi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Dolandırıcılık çetesinin Türkiye ayağı Harun Sırakaya, KKTC’deki işbirlikçileri Kenan Arslan ve Elmaz Karamanoğlu’nun ortaklaşa hareket ettikleri öğrenildi. KKTC’de yaşayan Elmaz Karamanoğlu’nun yalnız, emekli ve yaşlı kişileri bulduğu, telefon numaralarını temin ettiği, Sırakaya’nın da onları Türkiye GSM hatlarıyla arayarak kandırdığı bilgisi elde edildi.

Son kurban Hasan Akça’dan alınan 15 sterlinin 12 bin sterlinlik kısmıyla Ercan Havaalanından çıkış yaparken yakalanan Sırakaya’nın 2 bin 500 sterlinini Elmaz Karamanoğlu'na verdiği tespit edildi.

Karamanoğlu'nun 2 bin 500 sterlini Türk parasına çevirip, elde ettiği 24 bin 750’yi evindeki kuyuya attığı tespit edildi.

Polis zanlılarla ilgili çok yönlü soruşturmasını sürdürürken, başka kurbanların da olabileceği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 22 Aralık tarihinde 70 yaşındaki Akça’yı arayan bir şahsın kendisini Başkomiser Hakan olarak tanıttığını; FETÖ terör örgütüne operasyon yapılacağını söylediğini ve para talep ettiğini açıkladı. Polis, başka bir şahsın ise Hasan Akça ile Gönyeli'de Kanun Sokak üzerinde buluşarak, 15 bin Sterlin aldığını belirtti.

Ercan’da yakalandı

Polis, 23 Aralık 2021 tarihinde Harun Sırakaya’nın tasarrufunda 12 bin Sterlin nakit para ile Ercan Havalimanından çıkış yaptığı esnada tespit edildiğini söyledi. Para ve kambiyo yasasına öngörülen meblağın üzerinde dövizle çıkış yaptığı için sorgulanan Harun Sırakaya’nın, parayı nereden bulduğuna dair tutarlı bir açıklama yapılamadığını ifade etti.



Polis memuru, Harun Sırakaya 'nın cep telefonunda yapılan incelemede Hasan Akça’nda para aldığı tarihte Elmaz Karamanoğlu'yla yaptığı cep telefonu görüşmelerinin kayıtlarının tespit edildiğini açıkladı.Polis, Elmaz Karamanoğlu’nun aynı gün Güzelyurt'taki ikametgâhında tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

15 bini Sırakaya aldı

Polis, sorgulanan Elmaz Karamanoğlu’nun Güzelyurt'ta önceden tanıdığı ve birlikte iş yaptığı Kenan Arslan isimli şahsın kendisini telefonda arayarak, kirvesi olan Harun Sırakaya’nın Türkiye'den geleceğini, kendisini herhangi bir yere yerleştirmesini istediğini anlattığını söyledi. Polis memuru, Karamanoğlu’nun talep üzerine 22 Aralık 2021 tarihinde saat 16.30 sıralarında Güzelyurt terminalinde Harun Sırakaya ile buluşup bir otele götürdüğünü beyan ettiğini anlattı.

Polis, yine 22 Aralık günü Kenan Arslan’ın, Elmaz Karamanoğlu'nu telefonla arayıp Lefkoşa'ya gidip gitmeyeceğini sorduğunu; gideceğini söylemesi üzerine bir tanıdığından para alacağını söyleyerek, yardım istediğini söyledi. Polis, Kenan Aslan’ın, Elmaz Karamanoğlu'nu, Gönyeli’ye gönderdiğini,

Hasan Akça ile buluşmasını sağladığını açıkladı. Polis, Elmaz Karamanoğlu'nun Akça’dan 15 bin sterlin alarak, Güzelyurt'a geri döndüğünü, otele gidip parayı Harun Sırakaya'ya teslim ettiğini öne sürdüğünü açıkladı.

Payına düşen parayı kuyuya sakladı

Zanlıların tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde Elmaz Karamanoğlu’nun ifade verdiğini, Sırakaya’dan aldığı 2 bin 500 sterlini 24 bin 750 liraya çevirdikten sonra kuyuya sakladığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını ve bu olayın toplumda büyük bir infial yarattığını belirtti. Polis, alınması gereken ifadeler ve izlenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.