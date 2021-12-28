Çatlasanız da patlasanız da yapacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin işçinin, emekçinin hakkını verdiğini, barış için çözüm için mücadele ettiğini, sosyal ve ekonomik hakları kazandırdığını belirtti.

CTP dün akşam 51’inci kuruluş yıldönümünü kutladı.

Lefkoşa’da gerçekleşen resepsiyona partililerin yanı sıra, güneyden konuklar ve sivil toplumun temsilcileri katıldı. 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve CTP’nin eski genel başkanları ile başbakanlarının da yer aldığı kutlamada coşkulu anlar yaşandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman katılımcılara hitap ettiği konuşmasına duygusal sözlerle başladı. Erhürman,“51 yıl oldu. 51 yıllık mücadele... 51 yıldır acı çekiyoruz, 51 yıldır bedel ödüyoruz ama 51 yıldır dayanışma içindeyiz. 51 yıldır sırtlarımızı birbirimize dayıyoruz. 51 yıldır sevgi ile kucaklaşıyoruz, tırnaklarımızı bu topraklara geçiriyoruz. 51 yıldır barış diyoruz, federasyon diyoruz, eşitlik diyoruz, adalet diyoruz ve demeye devam edeceğiz” dedi. Bu yolda çok ağır bedeller ödediklerini belirten Erhürman konuşmasına partinin ilk genel başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu’nu, Özker Özgür’ü, Naci Talat Usar’ı ve Sonay Adem’i anarak devam etti.

Erhürman sözlerini şöyle sürdü:



“Geldiler hükümet kurdular. Bizim halkımıza unutturduğumuz elektrik kesintilerini tekrar getirdiler. Biz unutturduk elektriksiz günleri tekrar hatırlattılar, akaryakıt kuyruklarını getirdiler. Memlekette insanlar süt bulamaz oldu, tüp gaz bulamaz oldu. Aşı kuyrukları kurdular, memleketi enkaza çevirdiler. Ama yüreğinizi ferah tutun çok az kaldı. Kıbrıs Türk halkının büyük ortağı olduğu CTP Hükümetine çok az kaldı. Çatlasalar da patlasalar da madem ki giderlerimiz dövize endeksli, bu halkın gelirini de evet dövize endeksleyeceğiz. Çatlasalar da patlasalar da endeksleyeceğiz.”

Seçime hazırız

Konuşmanın sonunda seçim sloganının ekrana yansımasıyla alkışa boğulan salonda Erhürman, “Seçime hazırız... CTP geliyor, mücadele çığ gibi büyüyor. Bu yolun sonunda Kıbrıs Türk halkının büyük ortağı olduğu CTP iktidarı var. Hepimize bir kez daha hayırlı yaşlar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından aile fotoğrafı için eski başkanlar ve 23 Ocak seçimlerine katılacak adaylar sahneye çağrılarak pasta kesildi. Pastayı Erhürman ile birlikte partinin hayattaki tek kurucusu Hüseyin Celal ile 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat kesti.

Sanayide eleman sıkıntısı var

Bu arada Lefkoşa Alayköy Sanayi Bölgesi’nde bazı iş insanlarıyla bir araya gelen Erhürman, burada yaptığı konuşmada “Kıbrıs kökenliler Güneye kaçıyor, Türkiye kökenliler ve 3’üncü ülkelerden gelenler, ülkelerine dönmeye başladı. Sanayide çalışacak ara eleman bulamayacağız. Biz yıllardır diyoruz ara eleman yok. Kuzey’de iş nasıl dönecek? Sanayiden vaz mı geçeceğiz?” dedi.

CTP’den Arasta’ya çıkarma

Öte yandan Erhürman ve milletvekili adayları Lefkoşa’da Arasta esnafı ile bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, Arasta esnafının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2021, 13:29