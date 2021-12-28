Rum kesimde artış var

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 24 bin 155 test sonucu 141'i yerel, 157 Covid-19 vakası saptandı. Güney Kıbrıs’ta ise 121 bin 127 test neticesinde bin 925 yeni vaka kaydedildi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre dün 221 Covid-19 hastası da taburcu edildi.

Dün saptanan vakaların 16’sı daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve gözetim altındaydı.

Yerel vakaların 61’i Lefkoşa, 29’u Girne, 40’ı Gazimağusa, 3’ü Güzelyurt, 6’sı İskele, 2’si Lefke’de tespit edildi.

Son yapılan testlerle şimdiye kadar yapılan toplam test sayısı 4 milyon 635 bin 953’e, toplam vaka sayısı 34 bin 554’e yükseldi.

Dün taburcu edilen hastalarla birlikte bugüne kadar iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı ise 32 bin 275’e çıktı.



Şu anda ülkede 2 bin 144 hastanın tedavisi devam ediyor. Pandemi merkezinde 46 hasta, merkezi karantinada 2 bin 78 hasta bulunuyor.Covid-19 nedeniyle şimdiye kadar ülkede 137 kişi yaşamını yitirirken, şu anda yoğun bakımda 11 covid-19 hastası yatıyor.Öte yandan dün ülkede 4 bin 435 covid-19 aşısı yapıldı. Son 24 saat içinde 472 kişiye bileklik takıldı, 444 bilekliğin takibi sonlandırıldı.Güvende Kal kapsamında takip edilen toplam bileklik sayısı 5 bin 677, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı ise 102 bin 659 olarak açıklandı.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta dün rekor Covid-19 vaka sayısı belirlendi. Yapılan 121 bin 127 test neticesinde bin 925 yeni vaka kaydedildi.

Dün yaşanan 2 can kaybı ile toplam ölü sayısı 630’a, vaka sayısı ise 152 bin 685’e yükseldi.