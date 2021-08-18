Merit International Otelleri bünyesinde bulunan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, Turizm ve Çevre Bakanlığı yetkililerince yapılan denetlemelerin ardından resmen onaylandı ve bu çerçevede bir protokol imzalandı. Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi ile Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında merkez, Çevre Dairesi ile koordineli çalışmalar yürütecek.

Turizm ve Çevre Bakanı’ndan destek

Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, Çevre Dairesi ile koordineli çalışmalar yürütülerek tedavi altına alınan ve iyileşen kaplumbağalarla ilgili raporların Çevre Dairesi ile paylaşıldığını ifade etti. Ayrıca, ulusal ve uluslararası tüm işbirliklerine açık olan bu merkezin, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından da desteklendiğini ekledi.

Toplum bilinci artırılacak…

Yaralı ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarını sağlığına kavuşturmak ve deniz kaplumbağaları hakkında toplum bilincini artırmak amacıyla çok yönlü projeler gerçekleştiren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, kurulduğu günden bu yana, 38 adet Caretta caretta ve Chelonia mydas (yeşil deniz kaplumbağası) cinsi deniz kaplumbağasını tedavi ederek doğal ortamlarına geri gönderdi. Halen tedavi sürecinde bulunan deniz kaplumbağaları ise veteriner ve uzman biyologların gözetimi altında tutuluyor.

Meritta, Kıbrıs’ın biyolojik değerlerini korumada öncü

Tematik bir amaç güderek güzel Kıbrıs’ımızın biyolojik değerlerini korumada öncül bir yaklaşım içinde olan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, bilimsel platformlardaki bilgileri takip edip deniz kaplumbağaları biyolojisi, tedavisi ve rehabilitasyonu konusunda yurtdışındaki uzman bilim insanlarından danışmanlık almasının yanı sıra düzenlediği eğitim ve seminerlerle de toplumsal farkındalığı artırmaya katkı sağlıyor.

Kara: Pandemi sürecinde ihbarlar arttı

Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, Merkez’in pandemi sürecinde de kapılarını yaralı deniz kaplumbağaları için açık tuttuğunu ve tedavi işlemlerine devam ettiğini belirterek pandemi sırasında gelen yaralı deniz kaplumbağası ihbarlarının daha da arttığını kaydetti. İhbarların artması üzerine merkezin kapasite ve hizmet verimini artırmaya yönelik girişimlerde bulunduklarını ifade eden Kara, kapasite artırımı sonucunda eş zamanlı olarak 15 deniz kaplumbağasının tedavisini sürdürebildiklerini dile getirdi.

Yaralı kaplumbağaya ilk müdahale çok önemli

Yaralanmanın ardından ilk birkaç saat sonrasında yapılan tedavi ile günler sonrasında yapılan tedavinin birbirinden farklı olduğunun altını çizen Kara, erken müdahalelerde kaplumbağaların hayatta kalma oranlarının daha yüksek olduğunu vurguladı. Kıbrıs halkının giderek daha çok bilinçlendiğini ve doğal güzelliklere daha fazla önem verdiğini de ifade eden Kara, yaralı deniz kaplumbağası ihbarlarını sıklıkla balıkçılardan, halktan ve bölgelerde faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütlerinden aldıklarını kaydetti. Her bir ihbarın çok değerli olduğunu da belirten Kara, yaralı bir deniz kaplumbağası görüldüğünde (0533) 839 95 95 numaralı ihbar hattından Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne 7/24 ulaşılabileceğini duyurdu.