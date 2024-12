Rakamlar mesaj veriyor

Suna ERDEN-Serdar ŞENGÜL

Yılın ilk 9 ayında kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların sayısında yüzde 4 oranında bir azalmanın olduğu, buna karşın güneye giden Kıbrıslı Türklerin sayısında yüzde 18’lik bir artışın görüldüğü belirtildi. Merkez Bankası verilerine göre; Ocak ayından Eylül ayının sonuna kadar adanın 9 geçiş noktasından kuzeye geçen Rum sayısı 2 milyon 198 bin 533 kişi oldu. Geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayındaki bu rakamın 2 milyon 302 bin olduğu belirtildi.

Yılın ilk 9 ayında güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısı ise 2 milyon 158 bin olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam bir milyon 840 bin olarak kayda geçti.

Güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısındaki artış, daha çok alış-verişin Rum çarşısına kaymasından kaynaklanıyor.

Kıbrıslı Türklerin bu yıl içinde et ve sebze alımının yanı sıra diğer ev ihtiyaçlarının önemli bir kısmını güneyden karşıladığı belirtiliyor.

Black Friday dalgası

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan Black Friday indirimleri nedeniyle sınır kapıları dün akşam geç vakitlere kadar büyük bir yoğunluk yaşadı.

Güneydeki indirimlerden yararlanmak isteyen Kıbrıslı Türkler sadece Lefkoşa’nın Metehan kapısında değil, Beyarmudu sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Cuma ve Cumartesi günleri gibi dün de Metehan’dan güneye gidiş ve dönüşlerde bekleme süresi zaman zaman bir saatin üzerine çıktı.

Uzun süre kapılarda bekleyenler yıllardır yaşanan yoğunluğa bir çare bulunamamasından dert yandı.

Ne dediler…?

Şevket Mene

“Yine Metehan’da ki sıkışıklığa maruz kaldık. Defalarca bu halk yetkililere çağrı yaptı ,kulak asan yok. Ben müşteri almaya gidiyorum ve 3 saat önceden yola çıktım, tüm vaktim bu sıkışıklıkta heba oluyor. Bu eziyetten başka bir şey değildir.”

Sofia Maria

“Güneyde yaşıyoruz Gürcistan asıllı Rumuz ve Kuzey’e çok sık gelip gidiyoruz. Kapılardaki sorunların çözülmesi Türk ve Rum liderlerine bağlıdır. Ancak ne o taraf ne bizim taraf bir ortayı bulamadılar. Her geçiş yaptığımızda bu sıkıntıyı çekiyoruz. Böyle bir çağda bu trafik sorunu kabul edilemez. Diyalog yoluyla her şey çözülebilir, bunu için her iki lider de harekete geçmelidir.”

Semih Olkaç

“Ailem ile beraber Pazar gününü fırsat bilip çıktık yola ama başımıza bunun geleceğini de bilerek geldik. Haftalardır, aylardır ve yıllardır hep aynı sorun. Yetkililer onca çağrıya rağmen harekete geçmiyor. Ellerinde olsa belki de var olan kapıları bile kapatacaklar. Bu sıkışıklığa bir çare bulunması artık şarttır.”

Vural Vura

“Metehan çemberinden kapıya kadar bir saatte geldim. Pazar günümüz kapıda beklemekle geçti. Kapılardaki yoğunluk tüm vaktimizi alıyor. Yıllardır bu sorun ortada, her iki taraf da bir çözüm için uğraşmıyor. .İndirimli fiyatlardan yaralanmak için geçiyoruz ancak bu sıkışıklıkta insanların çoğu geri dönüyor.”

Yusuf Yarınlar

“Bu ülkede herkes artık kabul etsin ki yönetim diye bir şey yoktur. Yıllardır bu sorun devam ediyor, kimse ne duyuyor ne de görüyor. Kime çağrı yapalım onca laf söylendi ama hala bir hareket yok. Bu konu böyle geldi böyle gider çok üzücü.”

Mustafa Seyitler

“Yetkililerimize göre fazla sınır kapısına ihtiyaç yok. Bence hepsini kapatsınlar bizlerde geçmek zorunda kalmayalım. İşin acı esprisi bir yana yıllardır bu sorun ortada ama tek bir yetkili bu sorun yumağına çare üretmedi. Aksine çözüm yerine daha da sıkıntı yaratıyorlar, bu ilginç bir durum.”

Özüner Acemoğlu

“Güney daha ucuz ve sosyal olanakları daha fazla olduğu için oraya geçiyoruz. 40 dakikadır yoldayız hala kapıya ulaşamadım, her hafta bu sorunu yaşıyoruz. Bizler yaşlıyız bu trafik bizi yoruyor. Dilerim ki en erken zamanda bir çare bulunur.”

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024, 11:31