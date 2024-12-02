Büyük korku yaşadı

Gönyeli çemberinde meydana gelen kazada başka bir araçla çarpışan 89 yaşındaki sürücü süs havuzu içerisine düştü.

Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 1 Aralık 2024 tarihinde saat 15.40 sıralarında, Girne - Lefkoşa anayolu üzerinde meydana geldi.

Çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki HP 260 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyreden Erdoğan Volkan, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Gönyeli çemberine geldiğinde, dönmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yaptı.

Sürücü o esnada çember üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Pınar Ötünçtemur (K-35) yönetimindeki YE 475 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan HP 260 plakalı salon araç orta refüj üzerinde bulunan süs havuzu içerisine düşerek tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

