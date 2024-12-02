Lefkoşa’da meydana gelen olayda İbrahim Yağmur, evinin önünde araçta oturduğu gerekçesiyle Y.E.B.’nin (E-20) boğazını sıkarak darp etti, bıçakla sol kolundan hafif şekilde yaraladı.
Olayın ardından tutuklanan zanlı “yaralama, kanunsuz bıçak taşımak, sarhoşluk ve rahatsızlık” suçlamalarıyla dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Polis, zanlının makul güç kullanılarak tutuklandığını ve olayda kullanılan bıçağın arandığını belirtti.
Polis, olayın 1 Aralık 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Müftü Hilmi Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi.
Polis, zanlının alkollü olduğu bir esnada, evinin önünde araçta oturduğu gerekçesiyle Y.E.B’ye hitaben yüksek sesle “hayırdır” diyerek bağırdığını açıkladı. Polis, akabinde zanlının Y.E.B’nin boğazını sıkıp darp ettikten sonra, üzerindeki bıçakla, 20 yaşındaki gencin kolunu iki ayrı yerden yaraladığını söyledi.
Polis, Y.E.B’nin aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisteki tedavisine müteakip taburcu edildiğini ve tehlikesi bulunmadığını mahkeme aktardı.
Polis, tespit edilerek tutuklanan zanlı İbrahim Yağmur’dan izahat istendiğinde gönüllü ifade verdiğini kaydetti.
Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkemede söz alan zanlı ise hem kendisinin hem de karşı tarafın sarhoş olduğunu söyledi ve bıçak taşımadığını ileri sürdü.
Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
Ölçüyü kaçırdı
Evinin önünde araçta oturduğu gerekçesiyle 20 yaşındaki genci döverek, bıçakla yaralayan İbrahim Yağmur alkollü olduğunu söyledi
Lefkoşa’da meydana gelen olayda İbrahim Yağmur, evinin önünde araçta oturduğu gerekçesiyle Y.E.B.’nin (E-20) boğazını sıkarak darp etti, bıçakla sol kolundan hafif şekilde yaraladı.
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YORUMLAR
Vatandaş - 4 saat Önce
Giden türk gelen hayvanlardandır bu dallama Allah belalarını versin..Bir tükenemediler gitti..Sebep olanların Allah gara belalını versin..
Bayram - 4 saat Önce
Allah tüketsin artık bu hayvanları..Bunların genlerindde bunların ruhlarında hep katillik var adam öldürme var hırsızlık yolsuzluk sahtekarlık var pis yobazların..Bunlar insan değil hayvandırlar Allahın belaları..Nereye gitseler orayı bok ediyorlar...
Eşkiyalar alkollüyüm, hırsızlık yolsuzlari da kumarda kazandım, kumarda kaybettim hazırcevaplılığinda... Böyle başa böyle traş az bile...