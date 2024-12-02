Yoğun bakımda

Güzelyurt- Lefke ana yolunda motosikletiyle çelik bariyerlere çarpan 70 yaşındaki Oğuz Bidar beyin kanaması geçirdi.

Polis açıklamasına göre Oğuz Bidar yönetimindeki BL 064 plakalı motosiklet ile Güzelyurt-Lefke ana yolunda çift şeritli yolda banket içinde ters yöne Güzelyurt istikametine doğru seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Saat 19.00 sıralarında, yaşanan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, beyin kanaması teşhisi ile yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Lefkoşa’da iki kaza meydana geldi

Bu arada Girne-Lefkoşa ana yolunun 13-14 kilometreleri arasında, sağ şeritte yönetimindeki GG 678 plakalı araç ile Girne İstikametine doğru seyreden Yadgar Hajtov, (E-24) direksiyon hakimiyetini kaybedip aracının ön kısmı ile yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Polis açıklamasına göre saat 15.00 sıralarında yaşanan kazada yaralanan olmadı.

Lefkoşa’da meydana gelen bir başka kazada ise saat 18.00 sıralarında, Celil Yılmaz (E-59) yönetimindeki TRS 304 plakalı otobüs ile kuzeye doğru seyrederken yolun batı kısmından doğu kısmına geçmeyen çalışan yaya Cengiz İrez’e (E-53)’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan İrez, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sağ el bileğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

