Tek AB üyesi olacak

Güney Kıbrıs’ın 12 Aralık’tan itibaren Schengen anlaşmasının bir parçası olma konusunda yasal yükümlülüğe sahip olacak ve AB serbest dolaşım bölgesinin dışında kalmaya devam edecek tek AB üye devleti olacak. Rum Yönetimi’nin bu kararı, Türk vatandaşlarının güneye girişlerini enmgelleme düşüncesinden kaynaklanıyor.

Haftalık Kathimerini gazetesi “Sadece Kıbrıs Schengen Dışında” başlıklı haberinde bunun Kıbrıs sorununun çözümsüz kalması ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir kısmının devam ettiği ileri sürülen işgalinin sonucunda toprak üzerinde meydana gelen de facto duruma bağlı olarak gerçekleştiğini iddia etti.

Gazete elde edinilen bilgilere dayanarak AB Dışişleri Bakanlarının Bulgaristan ile Romanya’nın Schengen anlaşmasına tam katılımlarını onaylamaya çok yakın olduğunu kaydetti. Haberde, Bulgaristan ile Romanya’nın Schengen anlaşmasına tam katılımı için öngörülen gelişmelerin yalnızca Rum Yönetimini belirsizlikte bıraktığı, da yer aldı.

Rum Yönetiminin yakın zamanda ve muhtemelen 2026 yılında Schengen anlaşmasına katılım ikilemiyle karşı karşıya kalacağını yazan gazete, Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece bunun kolay bir karar olmadığını, çünkü Yeşil Hattın tüm sonuçlarıyla birlikte zorlu bir AB sınırı haline gelmesinin beklendiğini öne sürdü.

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanlığı ise gazeteye yaptığı yazılı açıklamada, hedeflenen şeyin 2025 yılında Schengen’e tam katılımla ilgili ön hazırlıkların tamamlanması için geriye kalan değerlendirme kriterlerini uygulamış olmak olduğunu belirtti.