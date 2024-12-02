Abdullah SUİÇMEZ

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de önceki gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Toplam 4 bin 234 aracın kontrol edildiği trafik denetimlerinde 936 araç sürücüsü ceza aldı.

Kontrollerde 53 araç trafikten men edildi, 3 araç sürücüsü de tutuklandı. Ceza alan sürücülerin 378’i süratten, 18’i de alkollü sürüş yapmaktan yazıldı.

Gazimağusa, Girne ve İskele’deki eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kafeler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, Güzelyurt’ta çakı taşıyan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gazimağusa’da 972 araç kontrol edildi

Gazimağusa’da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kafeler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin 972 araç sürücüsünü kontrol ettiği trafik denetimlerinde ise 142’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, biri alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 65’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 66’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 86’sı diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 371 araç sürücüsü yazıldı, 2 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de 20 araç trafikten men edildi

Girne’de eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere yönelik kontrollerde de herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhane denetimlerinde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 27 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Girne’de bin 136 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde de 41’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak ve 127’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 215 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı; 20 araç trafikten men edildi, 2 araç sürücüsü tutuklandı.

Güzelyurt’taki denetimlerde bir sürücü tutuklandı

Güzelyurt’taki eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler de kontrol edildi ve kanunsuz olarak çakı taşıdıkları tespit edilen 2 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik Ekipleri tarafından ise 916 araç sürücüsü kontrol edildi; 47’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, biri sigortasız araç kullanmak, biri trafik ışıklarına uymamak ve 58’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 108 araç sürücüsü yazıldı. Bir araç ise trafikten men edilirken bir sürücü tutuklandı.

İskele’de alkollü 7 sürücü tespit edildi

İskele’de de denetlenen eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde olumsuzluk tespit edilmedi.

İskele’de bin 210 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde ise, 148’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 22’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak ve 32’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 242 araç sürücüsü rapor edildi, 30 araç da trafikten men edildi.