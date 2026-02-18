Ramazan geleneği yaşatılıyor

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde, Ramazan ayı boyunca KKTC genelinde 17 sabit ve 48 gezici noktada iftar sofrası kurulacak.

KEİ’den verilen bilgiye göre; bu kapsamda 17 sabit ve 48 gezici noktada toplam 227 bin kişiye iftar yemeği ikram edilecek.

İftar organizasyonlarında KEİ Ofisi 14 sabit ve 26 gezici noktada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi 2 sabit ve 22 gezici noktada, TC Vakıflar Genel Müdürlüğü bir sabit noktada hizmet verecek.

Sabit iftar noktaları şöyle: "Gazimağusa’da Serdarlı, Çayönü, Güvercinlik, Maraş Meydan Ulu Camii, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne’de Dikmen Camii, Karaoğlanoğlu Camii, Nurettin Ersin Paşa Camii, Güzelyurt’ta Fatih Camii, ODTÜ Kampüsü, İskele’de İskele Merkez Camii, Lefke’de Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefkoşa: Hala Sultan Camii, Lefkoşa Sanayi Camii, Gönyeli Yalçın Park, Kuğulu Park, Selimiye Camii."

Gezici iftar noktalarının bilgileri ise sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

Soğuk hava koşulları dikkate alınarak tüm Ramazan sofralarının kapalı alanlarda kurulacağı, kapalı mekân imkânı bulunmayan 11 sabit noktada ise Sivil Savunma Teşkilatı tarafından 26 iftar çadırı kurulduğu belirtildi.

Gazimağusa Belediyesi lojistik destek sağlayacak

Gazimağusa Belediyesi de Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, vakıf, dernek ve bireylerin vereceği iftar yemeklerine lojistik ve personel desteği sağlayacak.

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi Ramazan ayı münasebetiyle yedi mahallede süsleme yaptı.

Gazimağusa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından Pertev Paşa Mahallesi’nde bulunan Ulu Camii avlusunda her akşam verilecek iftar yemeklerinde lojistik ve personel desteği sağlayacak.

Öte yandan, Gazimağusa Belediyesi'nin Lala Mustafa Paşa Camii arka bahçesinde her akşam Samtay Vakfı tarafından kurulacak iftar çadırında gerekli teknik ve personel desteği sağlanacak; Osman Fazıl Polat Paşa Camii avlusunda ve Kutup Osman Tekkesi’nin (Namık Kemal Lisesi bölgesi) bulunduğu alanda kurulan iftar çadırlarında, dernek ve hayırseverler tarafından verilecek iftar yemeklerinde ise çadır kurulumu, masa-sandalye temini ve temizlik hizmetleri sağlanacak.

Suriçi’nde bulunan Ağlayan Dede Türbesi’nde verilecek iftar yemeklerinde ise Gazimağusa Belediyesi'nin personel ve lojistik destek verecek. Gazimağusa Belediyesi ayrıca iftar yemekleri için bin 525 sandalye, 386 masa, 22 personel ve 12 ek çöp konteynırı tahsis etti.

Ramazan Süslemeleri

Gazimağusa Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini kent estetiğine yansıtmak amacıyla Namık Kemal Meydanı, Kombos Meydanı, Topçu Bulvarı Kavşağı, 15 Ağustos Bulvarı Çemberi, Tuzla Hastane Çemberi, Hurmalı Çember ve Anıt Çemberi’nde süsleme yaptı.

