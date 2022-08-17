Reform öncesi rötuş

Yerel Yönetimler Reformu öncesi, revize edilmesi planlanan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı dün gündeme alındı. Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşmek üzere toplandı. UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığındaki toplantı saat 11’de başladı. Komite, Belediyeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı’nı madde madde oylamaya başladı. Komite yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bugün de devam edecek.

Nüfus kriteri değişiyor

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısının genel gerekçesi şunlar;

Ülkede artan nüfus artışı ve sosyo - ekonomik nedenler dikkate alınarak yeni belediyelerin oluşturulmasına ilişkin kuralların yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle; Belediyeler Yasası’nın 6’ıncı maddesinin (1)’inci fıkrasında belediyelerin kurulmasına ilişkin kurallarda öngörülen 5001 ve üzeri nüfus kriteri 20.000 olarak düzenlenmiş ve (2)’inci fıkrada ise; Belediye oluşturulabilmesi için aynı yerleşim birimlerinde olması veya birbirine yakınlığı en az 3000 metre olan yerleşim birimlerinin Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası tahtında “Bucak” ilan edilmesi koşulu getirilmiştir. Ayrıca; Yasa’nın 9’uncu maddesinde yer alan Belediye Sınırlarının Saptanması Kurallarında teknik olarak eksik bırakılan belediyelerin oluşturulması ile ilgili maddeye atıfta bulunarak bir bütünlük sağlanmıştır. Bu bağlamda yasanın tefsir maddesinde yer alan kasaba ve kent tefsirleri de yasanın içeriğine bağlı olarak yeniden tanımlanmıştır. Bu gerekçeye bağlı olarak bu değişiklik yasası ekte beş madde altında hazırlanmıştır.”

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022, 10:15