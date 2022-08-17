Gözüne yumruk attı

Lefkoşa’da emlakçı ve kiracı arasında meydana gelen kavgada darp edilen Nijeryalı öğrencinin gözü aktı. Kiraladığı evden taşındığı esnada emlakçı Hasan Tapınç’ın akrabası Muhammed Tapınç ile kavga eden Boris Ndip Takang’ın ciddi bir şekilde darp edildiği iddia edildi. Muhammed Tapınç’ın Boris Ndip Takang’ın yüzüne yumruk vurduğu, sağ gözünün akmasına neden olduğu belirtildi. Muhammed Tapınç ülkeden çıkış yapmak için gittiği Ercan Havaalanı’nda yakalanırken, Hasan Tapınç da azmettirici suçlamasıyla gözaltına alındı.

Her iki zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, haklarındaki iddialar aktarıldı, tutuklama talep edildi.

Polis süre talep etti

Soruşturmayı yapan polis, Muhammed Tapınç’ın, 15 Ağustos 2022 tarihinde Lefkoşa’da Şht. Osman Yusuf Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 17 numaralı dairesinde eşya taşıma hususunda aralarında çıkan tartışma sonucu Boris Ndip Takang’ın yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip sağ gözünün akmasına sebebiyet verdiğini belirtti.

Polis, Boris Ndip Takang’ın aynı gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındığını, hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi. Polis, zanlı Muhammed Tapınç’ın 16 Ağustos’ta Ercan Havalimanı’ndan kaçmaya çalışırken tespit edilip, tutuklandığını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu olayda azmettirici rolü olduğu belirlenen Hasan Tapınç’ın da yakalandığını açıkladı.

Polis, doktorlardan alınan bilgide Boris Ndip Takang’ın önemli bir ameliyata gireceğini, zanlıların bu süreçte tutuklu kalmasının gerekli olduğunu belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme haklarında “vahim zarar, ciddi darp” suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.