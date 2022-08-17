Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, Filelefteros gazetesinde çıkan 5 Kıbrıslı Rum'un merhum Dr. Fazıl Küçük’e ait bir arsaya gömüldüğüne ilişkin haberlerin gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler içerdiğini açıkladı.

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, yaptığı yazılı açıklamada, beş Kıbrıslı Rum'un Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'e ait bir arsaya gömüldüğüne ilişkin 9 Ağustos'ta çıkan haberin doğru olmadığını belirtti.

Kalıntıların Mevlevi Tekkesi'nde yapılan kazılarda, Evkaf'a ait olan Tekke Bahçesi'nde bulunduğunu kaydeden Müftüzade, “Kayıp Şahıslar Komitesi ile herhangi bir bilginin teyidi için temas kurulmadığından, kimliklendirilen ve ailelerine iade edilen Kıbrıslı Rumların sayısı olarak verilen bilgi de doğru değildi.

Mevlevi Tekkesi bahçesinden sadece 4 kişiye ait kalıntılar bulunmuş ve sadece birinin kimliği tespit edilmiştir. Buna ek olarak, 1963'te Kıbrıslı Rumların toplam kayıp sayısı 44 değil 42dir” ifadelerini kullandı.

Müftüzade, bahse konu yazı ve aynı gazetenin daha sonraki günlerde yayımladığı diğer yazıların, araştırma eksikliğinden dolayı yanıltıcı ve gerçek dışı bilgiler içerdiğini de ekledi.