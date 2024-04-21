Renkli görüntüler oluştu

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı organizasyonunda, Girne Belediyesi katkılarıyla Girne Antik Liman’da yer alan Turizm Şöleni, gece saatlerine kadar sürdü.

Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen şölenle ayrıca, Aralık 2022’de başlayan restorasyon ve renovasyon çalışmasıyla yeni bir görünüme kavuşan Girne Antik Liman’ın açılışı da gerçekleştirildi.

Turizm Şöleni, saat 11.00'de Girne Ramadan Cemil Meydanı ve Antik Liman arasında yer alan kortejle başladı.

Girne Turizm Şöleni kapsamında, Antik Liman’da kurulan üç ayrı sahnede gün boyunca çeşitli konserler, modern dans, halk dansları, tiyatro gösterileri defileler; Antik Liman ve kale turları, karikatür çizimi, müzik dinletileri yer aldı.

Turizm Şöleni kapsamında ücretsiz ikramlar yapılırken, kurulan stantlarda gün boyunca Kıbrıs Türk kültürüne ait yiyecek, içecek ve el sanatlarının satışı da yapıldı.

Etkinlikte daha sonra Antik Liman girişinde kurulan sahnede, açılış konuşmaları yapıldı.

Tatar: KKTC turizminin marka değeri artarak devam ediyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, ülke turizminin aşama aşama geliştiğini belirterek, turizmle ilgili paydaşların yaptığı çalışmalarla markalaşma yolunda ilerlendiğini söyledi.

Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’na katıldığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti standının başarılı bir şekilde tanıtım yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan değerlendirmelerde KKTC’nin turizmde bir marka ve destinasyon olarak kabul gördüğünü vurguladı.

Töre: Girne yılın 12 ayı turizm potansiyeline sahip

Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC ve Girne kentinin, tarihi, doğası, kültürel zenginlikleriyle yılın 12 ayında turizm yapabilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, ülke turizmini daha iyi noktalara getirmek için bakanlık, yerel yönetimler ve sektör temsilcilerinin iş birliği içinde çalıştığını kaydetti.

Girne Antik Liman’da restorasyon ve renovasyon projesini hayata geçiren Turizm Bakanlığını kutlayan Töre, turizmde, turist memnuniyeti ve sürekliliğinin sağlanmasının, ülkenin tarihi kültürel, doğal ve geleneksel değerlerinin en iyi şekilde tanıtılmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Üstel: Güçlü bir yapıya kavuştu

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak, göreve geldikleri dönemden bugüne kadar yarım kalan, halkın ihtiyaç duyduğu projeleri yasal düzenleme ve reformları tek tek hayata geçirecekleri sözünü verdiklerini anımsattı.

Yıllardır gündemde olmasına rağmen önceki hükümetlerin bir türlü adım atmadığı Antik Liman projesini, büyük bir yüreklilikle üstlendiklerini belirten Üstel, ülke ve turizminin sembolü olan Antik Liman restorasyon- renovasyon projesini hayata geçiren bakanlık ve paydaşlarını kutladı.

Göreve geldir gelmez, belediyeler reformunu gerçekleştirdiklerini söyleyen Üstel, bugün belediyelerin bu yasal düzenlemeden aldıkları güçle daha büyük projelere imza atarak daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

Ataoğlu: Tüm paydaşlarla çalışmaya devam

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlık olarak ülkenin sembolü olan Girne Antik Limanı’nı restorasyon- renovasyon projesiyle hak ettiği görünüme kavuşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, emek koyan herkesi kutladı.

Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen Turizm Şölenine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Ataoğlu, ülke için büyük önem taşıyan sektörü tüm paydaşlarla daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Şenkul: Büyük değişiklikler yaratacak

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bakanlığın Antik Liman, belediyenin ise Kordonboyu yenileme projelerinin, ülkenin içinden geçtiği umutsuz dönemde bile güzel şeyler yapılabileceğinin kanıtı olduğunu belirterek, yerel ve merkezi yönetimler arasında iş birliklerinin daha ciddi şekilde ele alınmasının, ülkede çok daha büyük değişiklikler yaratacağını söyledi.

Belediyeler yasasındaki değişiklikte katkısı olan herkese teşekkür eden Şenkul, yasadaki eksikliklerin giderilmesiyle, ortaya çıkan tüm bu eserlerin çok daha iyilerinin hayat bulacağına inanç belirtti.

