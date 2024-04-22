Denizde panik 

Lübnan’dan deniz yoluyla Güney Kıbrıs’a Suriyeli sığınmacı akışını engellemek üzere Lübnan açıklarına gönderilen RMMO’ya ve Deniz ve Liman Polisi’ne ait iki teknenin, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemisinin görüş alanlarına girmesi üzerine alarm verdiği ve bölgede bulunan bir Yunan fırkateyninin yardıma çağrıldığı haber verildi.

Politis “Türk Savaş Gemisi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İki Teknesine Yaklaştı… Sığınmacılar: Deniz Ortasında Tehlikeli Akrobasiler” başlığıyla manşete çektiği haberinde geçen çarşamba günü meydana gelen olayın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve “Milli Güvenlik Konseyi (MGK) tarafından kararlaştırılan (sığınmacı akışını) denizde engelleme faaliyetinin, “çeşitli düzeylerde aşırı tehlikeli olduğunu gösterdiğine” vurgu yaptı.

İki Rum deniz unsurunun, Beyrut ile Larnaka deniz mesafesinin yaklaşık ortalarında, uluslararası sularda bulunduğu sırada Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait geminin bölgeye yaklaştığı belirtilen habere göre Türk gemisini önce radarlarında, daha sonra da görüş alanları içerisinde gören Rum deniz unsurları alarm durumuna geçerek Rum yetkili birimlerine acil bilgi gönderdi. Karadaki unsurlarla istişare edildikten sonra Yunanistan’a bilgi verilmesi kararlaştırıldı. Yunanistan da yakın mesafede bulunan “Speçe” isimli fırkateynini Rum deniz unsurlarının yanına gönderdi. Bu sırada Türk savaş gemisinin uzak mesafedeki seyrine ve diğer gemileri izlemeye devam ettiği, bir süre sonra da Rum unsurlarının radar menzili dışına çıktığı kaydedildi.

Gazete çarşamba günü meydana gelen bu “olayda” Türk savaş gemisinin bütün hareketlerinin “başka imkanlar ile kaydedildiğini” ve RMMO ile Rum polisine bilgi verildiğini, Rum yönetiminin bütün faaliyetleri hakkında bütün düzeylerde bilgilendirme yapıldığını yazdı.

Sıcak temas ya da tahrik çağrıştıracak herhangi bir şey olmadığını belirten gazete diplomatik düzeyde bunun küçümsenecek ya da paniğe sebebiyet vermeyecek bir olay addedildiğini ve Lübnan’dan sığınmacı akışını önleme operasyonunu da etkilemediğini kaydetti.