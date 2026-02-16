Romantizm rüzgarı esti

Merit Royal Diamond Otel, Merit Park Hotel ve Merit Lefkoşa Sevgililer Günü’nde Özcan Deniz, Fatih Erkoç ve Fettah Can’ı sahnelerinde ağırladı.

Girne ve Lefkoşa’daki Merit otellerinde düzenlenen özel gecelerde hayranlarıyla buluşan Özcan Deniz, Fatih Erkoç ve Fettah Can, romantik repertuvarlarıyla özel günü unutulmaz kıldı.

Konserlerde dans eden çiftler ve hep bir ağızdan söylenen aşk şarkılarıyla 14 Şubat, unutulmaz anlara sahne oldu.

Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da müzik dolu bir gece yaşattı

Sevgililer Günü konsepti ile büyülü bir atmosfere dönüşen Merit Royal Diamond Otel, aşk şarkılarına damga vuran Türkiye’nin en güçlü seslerinden Özcan Deniz’i sahnesinde ağırladı.

Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırladığı repertuvarını seslendiren Özcan Deniz, iki bine yakın hayranına aşk ve müzik dolu bir gece yaşattı.

En sevilen şarkılarından “Zorun Ne Benle Aşk” şarkısı ile konserine başlayan Özcan Deniz, güçlü sesi, enerjisi ve şıklığı ile bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Özcan Deniz, “Derin Duygular” şarkısının remiks versiyonu ile hayranlarını coştururken, “Ah Yalan Dünya” şarkısını ise sevenleri ile hep bir ağızdan seslendirdi.

Konuklarının Sevgililer Günü’nü kutlayan Özcan Deniz, “Merit Royal Diamond’da olmak şahaneydi. Aşk dolu bir ömrünüz olsun” sözleri ile büyük alkış aldı.

Romantik parçalarının ardından seslendirdiği hareketli şarkılarıyla misafirlerini doyasıya dans ettiren Özcan Deniz, unutulmayacak bir Sevgililer Günü’ne imza attı.



Fatih Erkoç Letafet’te sahne aldı

Girne’nin gözde eğlence mekânlarından, Merit Park Hotel bünyesinde yer alan Letafet, Sevgililer Günü’nde Türk müziğinin güçlü yorumcularından Fatih Erkoç’u ağırlayarak unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı.

Seçkin davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, müzik ve romantizm bir araya gelerek konuklara özel anlar yaşattı.

Gecede sahne alan usta sanatçı Fatih Erkoç, konserine sevilen parçası “Beklenen” ile başlayarak dinleyicilerine duygu dolu bir müzik yolculuğu sundu. Kendine özgü yorumu ve güçlü sahne performansıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, sahne boyunca seslendirdiği eserlerle dinleyicilerden tam not aldı.

Sevgililer Günü’nün anlam ve önemine de değinen Erkoç, tüm çiftlerin bu özel gününü kutlayarak özellikle slow parçalar sırasında konukları dansa davet etti. Gecenin romantik atmosferinde çiftler, sanatçının eşsiz yorumuyla seslendirdiği şarkılar eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı.

Konser boyunca “Ellerim Bomboş”, “Anı” ve “Sana Deliyim” gibi sevilen eserlerini seslendiren Fatih Erkoç, dinleyicilerden büyük alkış aldı. Konuklar, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek geceye ayrı bir coşku kattı.

Letafet’te gerçekleşen bu özel organizasyon, Sevgililer Günü’nü müziğin büyüsü eşliğinde kutlamak isteyenler için unutulmaz bir deneyime dönüştü. Gece sonunda davetliler, bu anlamlı gecenin keyfini ve mutluluğunu yanlarında götürdü.



Fettah Can’dan romantik imza

Türk pop müziğinin sevilen ismi Fettah Can da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Merit Lefkoşa Sahnesi’nde müzikseverlerle buluştu. Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan sanatçı, güçlü yorumu ve romantik repertuvarıyla geceye damga vurdu.

Sezen Aksu, Hande Yener, Gülben Ergen ve Murat Boz başta olmak üzere birçok sanatçıya verdiği hit aşk şarkılarını kendi yorumuyla seslendiren Fettah Can, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Konukların şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği gecede romantizm zirveye çıktı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, sahne enerjisi ve samimi tavırlarıyla büyük beğeni toplarken, Sevgililer Günü’ne özel atmosferiyle Merit Lefkoşa Sahnesi unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Gecenin sonunda uzun süre ayakta alkışlanan Fettah Can, izleyicilere teşekkür ederek sahneden ayrıldı.