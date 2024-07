‘Rum tarafı uzlaşmıyor’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’nin başkenti Londra’da, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüştü. KKTC Londra Temsilciliğinde yer alan görüşme, bir saat sürdü.

Holguin’le görüştükten sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Ortak zemin olmadığı daha da kesinleşti” dedi. Tatar, Rum liderliğinin uzlaşmaz tutumundan dolayı Kıbrıs sorununda yeni sürece geçilemediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a görüşmede, Özel Temsilci Güneş Onar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşme sonrası Türk Ajansı Kıbrıs muhabirine yaptığı açıklamada, Türk tarafının Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili pozisyonunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Holguin’in, ortak zemin bulmak için ortaya koyduğu gayretlere teşekkür etti.

Gelinen aşamada ortak zemin olmadığının kesinleştiğini belirten Tatar, Holguin’in 10 Temmuz’da raporunu BM Genel Sekreterine sunacağını söyledi.

Göreve başladığı günden bugüne ortak zeminin daha da yok olduğunu Holguin’in de gördüğünü belirten Tatar, Rum liderliğinin uzlaşmaz tutumundan dolayı Kıbrıs sorununda yeni sürece geçilemediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mülkiyet konusunda son günlerde yaşanan gelişmelere de değinerek, mülkiyet konusunda çarenin Taşınmaz Mal Komisyonu olduğunu söyledi.

Rum liderliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde inşaat sektörüne yatırım yapan kişilere karşı başlattığı caydırma faaliyetleri bağlamında, yargıyı da bu siyasete alet ettikleri bir organize saldırı yürüttüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu konudaki gelişmeleri de Holguin’e aktardığını kaydetti.

Bu konunun kendilerini üzdüğünü belirten Tatar, mülkiyet konusundaki başvuruların adresinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da tanınan Taşınmaz Mal Komisyonu olduğunu belirtti.

Tatar yuvarlak masa toplantısına katıldı

Öte yandan Tatar, Londra’da, Chatham House’da yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz gazeteciler ile de bir araya geldi.

Görüşmelerde, Kıbrıs konusunun çözümüne dair vizyonunu anlatan Tatar’a, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin ve Özel Temsilcisi Güneş Onar eşlik etti.

Gazetecilerle yapılan yemekli toplantıya, The Telegraph başyazarı Philip Johnston, The Sunday Express Siyasi Editörü David Williamson, The Spectator köşe yazarı ve eski The Sunday Telegraph Yardımcı Siyasi Editörü Melissa Kite, Bağımsız Gazeteci ve The Daily Express eski Sosyal İşler Editörü Sarah O’Grady, Peterborough eski Muhafazakar Parlamento Üyesi, Lordlar Kamarası Üyesi ve David Davis'in (Brexit'ten sorumlu bakan olduğu dönemde) eski Özel Danışmanı Lord Stewart Jackson katıldı.