Bunun sorumlusu ‘yüce meclis’

Raif DOĞRU

Kuzeydeki Rum mülklerinin alım ve satımıyla ilgili tutuklama emirleri sonrasında emlak piyasası ciddi bir krize doğru sürükleniyor. Ayrıca yüzlerce kişi, Güney Kıbrıs’a ve Avrupa’ya gitmekten korkuyor. Yaşanan bu olaylar aslında Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) çalıştırılmamasından kaynaklanıyor.

Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’nin 2010 yılında Rum mülklerinin gerçek sahibi tarafından satılması veya takası konusunda TMK’yı yetkilendirmesi sonrasında, yeterli kaynağın yaratılması için ‘yüce meclisin’ ‘Şerefiye Vergi Yasasını’ geçirmesi gerekiyordu. Ancak bu yönde herhangi bir adım atılmadığı için 7 binden fazla başvuru dosyası sonuçlandıramadığı gibi, sıradaki başvuruların da önü kesildi.

TMK’nın eski başkanı Ayfer Erkmen, 29 Ağustos 2017 yılında Diyalog TV’ye yaptığı açıklamada, kuzeydeki Rum mülklerinin toplamda bir milyon 463 bin dönüm olduğunu belirtmiş, güneyde 541 bin dönüm olan Türk mülkünün ise 478 bin dönüme gerilediğini söylemişti.

Güneydeki malını satan Kıbrıslı Türklerin, kuzeyde Rum mülkü alıp almadıkları konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Erkmen, Şerefiye Vergi Yasası’nın ivedilikle meclisten geçirilmesi gerektiğini defalarca tekrarlamış, bu yasanın geçmemesi nedeniyle Türkiye’den kaynak akışının durduğunu söylemişti.

Adamlar satmak istedi, biz almadık

Ayfer Erkmen’e göre; 23 Mart 2018 tarihine kadar Güzelyurtlu Rumların 5’te biri, topraklarını satmak için komisyona başvuru yapmış, ancak başvuruları ileriye götürülmemiş. Güzelyurt’un tamamını Türkleştirmek için o tarihte 500 milyon Sterlin’in yeterli olacağını belirten Erkmen, KKTC yetkililerini harekete geçirmek için defalarca çağrı yapmış, yasanın meclisten geçirilmesini önermişti.

Yine Erkmen’in açıklamasına göre, kapalı Maraş’ta otel ve konutu bulunan 275 Kıbrıslı Rum, satış için başvurmuş, fakat Gazimağusa Mahkemesinde alınan bir karar yüzünden bu başvurular değerlendirilememişti.

Maraş’ın Evkaf malı olduğunu iddia edenlerin tavrı yüzünden, önemli bir fırsat 7 yıl önce yitirilmişti.



