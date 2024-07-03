AIDS’li olduğu ortaya çıktı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinden 13 bin 400 TL değerinde telefon çalan İtalya uyruklu Giancarlo Grassi, olaydan 2 gün sonra tutuklandı.

Zanlının telefonu çaldıktan sonra Güney Kıbrıs’a gittiği, 2 gün sonra yine aynı işyerine gidince çalışanlar tarafından fark edilerek, polise haber verildiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 29 Haziran 2024 tarihinde saat 15. 30’da Girne Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinden 13 bin 400 TL değerinde Samsung Galaxy A54 marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis, şikayetin 30 Haziran’da yapıldığını, işyerinden temin edilen kamera görüntülerinde zanlının cep telefonunu çalıp, işyerinden çıkış yaptığının görüldüğünü açıkladı.

Polis, zanlının 1 Temmuz 2024 tarihinde aynı işyerine gittiği sırada çalışanlar tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının olay yerinden alınıp şubeye celp edildiğini, üzerinin arandığını ancak telefonun bulunmadığını belirtti. Polis, yapılan giriş-çıkış kontrolünde zanlının 29 Haziran’da Güney Kıbrıs’a geçtiğinin tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, telefonun halen bulunmadığını kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Zanlının avukatı ise müvekkilin AIDS hastası olduğunu, ilaçlarının temin edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

