Kıb-Tek, ödenmemiş faturası olan abonelerin elektriğini perşembe günü kesiyor



Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, son ödeme tarihi dolmuş (Haziran dönemi ve öncesi) ve ödenmemiş (675 TL üzeri) borçlar ile birlikte Kurum ile yapılan yasal sözleşmeler ve taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin 4 Temmuz Perşembe günü kesileceği kaydedildi.