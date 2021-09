Rumlara en güzel cevap

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un, New York'taki Türkevi açılış törenine katılmasına tepki gösteren Rum kesimine ''O fotoğraftan sonra Rum tarafında epey ortalık çalkalandı. Manşetlere kadar çıktık. Nasıl olur da Başpiskopos, tabii adam İstanbul doğumlu, onun buraya gelmesi en doğal hakkı vatandaş olarak, yapması gerekendi'' sözleriyle cevap verdi.

Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile New York'taki yeni Türkevi'nde Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Tatar, Rum kesiminin Türkevi açılışına katılan Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'a tepki göstermesine ilişkin ise şunları söyledi:

''O fotoğraftan sonra Rum tarafında epey ortalık epey çalkalandı. Manşetlere kadar çıktık. Nasıl olur da Başpiskopos, tabii adam İstanbul doğumlu, onun buraya gelmesi en doğal hakkı vatandaş olarak, yapması gerekendi ama işte karşı taraf, 10 gün önce Oxford'un dağıttığı kitaplardan Atatürk resmini çıkarttıran o zihniyet, bu defa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı nasıl aynı karede olur diye adamı topa tuttular ve Rum tarafında epey bir çalkantı yaşandı.'' dedi.

Türkiye'ye, anavatana güvendiklerini, Türkiye'nin her geçen gün güçlendiğini ve Türkevi'nin de bunun bir örneği olduğunu belirten Tatar, dünyanın çeşitli başkentlerinde var gücüyle Kıbrıs mücadelesi veren Türk diplomatlarına da teşekkür etti.

Tatar-Guterres görüşmesi bugün

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Tatar-Guterres görüşmesi saat 20.15’te (New York saatiyle 13.15) yapılacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pazartesi günü ise Rum Lider Nikos Anastasiadis ile birlikte BM Genel Sekreteri Guterres onurlarına vereceği öğle yemeğine katılacak. Yemek saat 20.15’te (New York saatiyle 13.15) başlayacak.

“Eşit egemenlikten taviz yok”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin KKTC'yi tanıyor olmasının Kıbrıs'a çok şey kazandırdığını, Türkiye güçlendikçe, Kıbrıs Türkü'nün de elinin güçlendiğini kaydederek, “Eşit egemenlik tek yoldur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının, adanın tamamının sahibi olduğu düşüncesinin hukuksuzluk olduğunu vurgulayarak, onlar tek başlarına Navtex ilan ederek bir hareket alanı içerisine girdikleri takdirde bize de benzer adımlar atma durumu ortaya çıkar.” İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta Sabah gazetesine açıklamalarda bulunarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kıbrıs konusunda vermiş olduğu mesajlara ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası topluma bu konuda çağrı yapmakla bizim sesimiz ve gücümüz olmuştur. Kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çeviköz’ün açıklaması kabul edilemez”

CHP'li Ünal Çeviköz'ün açıklamasını anlayamadım ve garipsedim. Mavi Vatan'da hem KKTC'nin hem de Türkiye'nin hakları olduğu açıktır. Ezber ve havada kalan temelsiz iddialar değildir bunlar. Haritaya baktığınızda Yunanistan, Kıbrıs adasına 700 mil uzaklıkta. Türkiye 40 mil uzaklıkta. Yani ben şaşıyorum, bu kadar yakın coğrafya içerisinde 80 milyon nüfusuyla Türkiye’nin 2 bin kilometreye yakın kıyı şeridi var. Yetki alanlarımız ortada. Bizim dostlarımızın çıkıp da Mavi Vatan mücadelemize yayılmacılık demelerini gerçekten üzüntüyle izliyorum ve anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü amaç hakkımız olanı almaksa, bu mücadeleye bağlıdır. Bu açıklama olmadı. Asla kabul etmem.