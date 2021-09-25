Yargıları ileride

Suna ERDEN

Aşı olmayan bazı kişileri çift doz yaptırmış gibi sisteme kaydederek AdaPass almalarını sağlayan Cemaliye Mutlu ile para verip, sisteme kaydolan Sabahat Yiğit, Salih Filo, Pembe Filo ve Ersin Bolatcıoğlu dün mahkemeye çıkarıldı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı aşı bilgi sistemi AdaPass'ın kayıt işlemlerini yürüten şirketin çalışanı Mutlu hakkında ek tutukluluk süresi talep edilirken, diğer 4 zanlı teminatla serbest kaldı.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, Lefkoşa’da bir şirkette aşı kayıt işlemi görevlisi olarak çalışan Cemaliye Mutlu’nun 2020 yılı Şubat ve Eylül ayları arasında para karşılığında aşı olmamış kişileri AdaPass sistemine kaydettiğini söyledi. Polis, alınan bilgi üzerine zanlının 17 Eylül’de tutuklandığını, evinin arandığını ve bilgisayarının emare alındığını ifade etti.

Polis, emarelerin incelenmesi gerektiğini, soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, Mutlu’nun

4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

AdaPass’ı aldı, yurt dışına çıktı

Polis; Sabahat Yiğit, Salih Filo, eşi Pembe Filo ve Ersin Bolatcıoğlu’nun ise Mutlu’ya ulaştığını ve kendilerini çift doz aşı yaptırmış gibi AdaPass sistemine kaydettirdiklerini söyledi.

Polis, Salih Filo ve eşi Pembe Filo’nun sisteme kaydolduktan sonra yurt dışına giriş-çıkış yaptıklarını ifade etti.

Polis, Ersin Bolatcıoğlu’nun ise arkadaşının isteği üzerine, Mutlu’ya ulaştığını, aşı olmadığı halde çift doz aşı olmuş gibi kayıt yaptırdığını açıkladı.

Polis, Sabahat Yiğit, Salih Filo, Pembe Filo ve Ersin Bolatcıoğlu hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Para verip kayıt olanlar serbest kaldı

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, Sabahat Yiğit’in 5 bin, Salih Filo’nun 15 bin, Pembe Filo ve Ersin Bolatcıoğlu 10’ar bin nakit teminat yatırmasına karar verdi. Mahkeme, Yiğit için bir kefilin 50 bin, Salih Filo için bir kefilin 200 bin, Pembe Filo ve Ersin Bolatcıoğlu için ise birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartını koydu.

Teminat şartlarını yerine getiren 4 zanlı ileride sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme suçlarından yargılanmak üzere serbest kaldı.

Hakkında başlatılan soruşturma tamamlanan Mutlu’nun ise 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verildi.