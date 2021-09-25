İkisi de cezaevinde

Suna ERDEN

Girne’de 2 bin 100 dolar tutarında sahte parayı tedavüle sürdükleri tespit edilerek tutuklanan Nijeryalı Onyekachi Eckson Ugwoke ile Nnaemeka Pontianus Akim hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların 14-15 Eylül tarihlerinde 50’lik banknotlardan oluşan 60 adet sahte 50 dolarları karşılığında Türk parası almak üzere bir arkadaşlarına vererek, tedavüle sürdüklerini söyledi. Polis, tedavüle sürülen sahte 2 bin 100 doların emare alındığını ancak 3 bin dolar daha sahte paranın arandığını açıkladı.

Zanlıları gözaltına aldıktan sonra kaldıkları evde arama yaptıklarını belirten polis, Onyekachi Eckson Ugwoke’nin odasında bir gram, dolap gözünde foil kağıdı içerisinde 5 gram hintkeneviri, salon kısmında içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan bir adet öğütücü bulunduğunu söyledi.

Polis, ayrıca zanlılara ait 5 adet cep telefonunun da emare alındığını belirtti. Polis, zanlıların iki kez mahkemeye çıkarıldıklarını, toplamda 9 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis memuru, sahte para meselesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.