Soruşturma bitmedi

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta’da gerçekleştirilen ‘Dolunay’ operasyonunda dere yatağına en kaliteli tür olan Skunk cinsi 25 kök hintkeneviri ektikleri tespit edilen Oktay Özderya ile Mehmet Demirel hakkındaki soruşturma sürüyor. İki zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, uyuşturucu maddeyle ilgili analiz sonucunun beklendiği, ayrıca Lapta bölgesinde araştırma yapıldığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 20 Eylül 2021 tarihinde alınan bilgide Lapta’da, Aytoro Mevkiinde su depolarının bulunduğu alt kısımdaki dere yatağında boyları 1 metre ile 2 metre arası değişen toplam 25 kök hintkeneviri bitkisi olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Polis, aynı gün bölgeye giderek, Dolunay operasyonu başlattıklarını açıkladı. Polis memuru, pusuda bekledikleri esnada saat 23.00 sıralarında zanlıların su depolarının yanına geldiğini, bitkileri sulamak için su açtıklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlıların bir saat boyunca bitkileri suladığını, daha sonra Oktay Özderya’nın kontrol için dereye indiği esnada suçüstü yakalandığını açıkladı.

Polis, Mehmet Demirel’in de su depolarının yanındayken yakalandığını ifade etti.

Zanlı Demirel’in Özderya ile birlikte bitkileri yetiştirdiklerini söylediğini, ikametgâhında kurutulmak üzere ayırdığı 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucuyu polise teslim ettiğini açıklayan polis, her ikisinin de ifade verdiğini söyledi. Polis Lapta bölgesindeki araştırmaların sürdüğünü, ayrıca uyuşturucu maddeyle ilgili analiz sonucunun beklendiğini ifade etti.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini ifade ederek, 3 gün ek süre istedi. Mahkeme, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.