Herkes rahatsız

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıb-Tek’in Teknecik tesislerinde kullanılan akaryakıtın kirli olduğunu iddia edenlere dün daha sert tepki gösterdi. Arıklı “Bunlar ruh hastası” dedi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise Arıklı’nın bu açıklamasına "Demokrasiyi içinize sindirmeyi beceremiyorsunuz, bari ağzınızı toplamayı becerin" sözleriyle tepki gösterdi.

Bu arada CTP Kadın ve Gençlik Örgütleri, Teknecik Elektrik Santrali’ne temin edilen akaryakıtın “ihalesiz alınması” ve “zararlı olması” nedeniyle Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Başbakan Ersan Saner ise, Kıb-Tek’e ihalesiz yakıt alınmasının kendisini de rahatsız ettiğini söyledi. Saner, ihtiyaç nedeniyle geçmiş yılların çok altında fiyatlarla spot alımları da yapıldığını belirterek, Arıklı’nın bu yöndeki taleplerine destek verdi. Saner “Zaten öyle olmasa birileri çoktan bu konuda da yaygarayı basardı” şeklinde konuştu.

Saner: Ben de karşıyım ama…

Kıb-Tek’e ihalesiz alınan akaryakıtla ilgili tartışmalar giderek büyüyor. Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) ihalesiz yakıt alınmasının kendisini de rahatsız ettiğini belirerek, “Ancak Merkezi İhale Komisyonu kararları da ortadadır. Dolayısı ile ihtiyaç nedeniyle geçmiş yılların çok altında fiyatlarla spot alımları da yapılmaktadır. Zaten öyle olmasa birileri çoktan bu konuda da yaygarayı basardı” dedi

“Halk sağlığının korunması konusunda da hassas olduğunu” ifade eden Saner, “O üniteyi çalıştırmak durumunda kaldık. Yakıt kirlidir dediler, inceleme yaptırdık ve raporları basına açıkladık. Hala saldırıyorlar; İhaleler ve yakıt hakkında belgesi olan varsa ilgili yerlere başvursun” diye konuştu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre; Başbakan Saner, katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Saner ihale ve yakıt kalitesiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

“Devletin alımı yasalarla bellidir. MİK kararları da ortadadır. İhtiyaç durumunda spot alım da yapılmaktadır. İhalesiz alımların beni rahatsız ettiğini daha önce de söyledim. En azından alınan rakamlar, geçmiş yıllarda alınan rakamların çok altında. Zaten böyle olmasa 5 dakika bu koltuklarda bizi tutmazlar… İhale yapılırken, tüm katılımcılara eşit şartlar sağlanmak zorunda… Bakanlar Kurulu’nda gerekli talimatı verdim. Bu tip olaylarda daha düzgün ihale yöntemi yapılması lazım. Bütün soru işaretlerini ortadan kaldırmak lazım. KKTC’de bu tip olaylar artık tamamen tarihe karışması lazım.”

Yakıt krizi alevlendi

Bakan Arıklı ise akaryakıtın kirli ve insan sağlığı için tehlikeli olduğunu savunanlarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Arıklı, analiz sonuçlarının temiz olduğunu, bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler ise yakıtın kirli olduğunu savunurken, tartışmalar giderek alevleniyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Arıklı, analiz sonuçlarının temiz çıkmasına rağmen yakıtın kirli olduğuna dair iddiaların sürdüğünü belirterek, “Yemin ederim bu ruh hastaları ile uğraşmak beni siyasetten soğuttu” ifadesini kullandı.

Arıklı, önceki günkü açıklamasında “Yemin ederim bunlar hasta” ifadelerini kullanarak, isim vermeden şunları belirtti:

“Aramış taramış şartnamede olmayan değerleri sorarak ortaya bir rapor çıkarmışlar ‘Aha rapor. Yakıtınız kirli’ diyorlar."

“Yahu komik adamlar bir şartnameye baksanıza akaryakıtta hangi değerler aranıyor” diyen Arıklı, geçmişte ve şimdi aranmayan değerlerin kimi neden ilgilendireceğini sordu.

Bakan Arıklı, “Yemin ederim bu ruh hastaları ile uğraşmak beni siyasetten soğuttu” ifadesini kullandı.

Erhürman: Ağzınızı toplayın

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise Bakan Arıklı'nın “Ruh hastalarıyla uğraşmak beni siyasetten soğuttu” ifadelerini kullanmasına tepki göstererek, "Demokrasiyi içinize sindirmeyi beceremiyorsunuz, bari ağzınızı toplamayı becerin!" dedi.

Soysal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erhürman, “Bu ‘yönetim’i eleştirenlere ‘hain’ dendi, yetmedi ‘salak’ dendi, şimdi iş ‘ruh hastası’na kadar vardırıldı... Demokrasiyi içinize sindirmeyi beceremiyorsunuz, bari ağzınızı toplamayı becerin” ifadelerini kullandı.

CTP’den yakıt eylemi

Bu arada CTP Kadın ve Gençlik Örgütleri, Teknecik Elektrik Santrali’ne temin edilen akaryakıtın “ihalesiz alınması” ve “zararlı olması” nedeniyle Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Eyleme katılanlar, halk sağlığının tehlikeye atıldığını öne sürerek, hükümeti pankartlarla istifaya davet etti.

Eylemde okunan basın açıklamasında, Bakanlar Kurulu kararıyla Kıb-Tek için temin edilen akaryakıtın, satın alma prosedürlerine uygun olmadığı ve sivil toplum örgütlerinin girişimleriyle alınan ve bağımsız bir laboratuvarda incelenen numune örneklerinde birçok parametrenin limit üstü olduğunun ortaya çıktığı ileri sürüldü.

Başbakanlık ve ilgili kurumların yakıtın temiz olduğunu iddia ederek, doğruyu saptırmaya çalıştığı savunulan açıklamada, akaryakıta bağlı solunan kirli havanın, işlevini kaybeden makinelerin ve buna bağlı gelişecek tüm sorunların sorumlusunun hükümet olacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Kıb-Tek, Kıbrıs Türk toplumunun en önemli kurumlarındandır. Birçok emekçinin, gece gündüz demeden risk altında çalıştığı bir kurumdur. Kıb-Tek, Kıbrıs Türk toplumunun rızkından ayırdıklarıyla gelişmiştir. Hayatın her alanına zarar veren bu Azınlık Hükümeti, şimdi de elini Kıb-Tek’e ve çevreye uzatmıştır. Halk sağlığı ve tüm canlıların yaşamı tehdit altındadır. Dünya, yenilenebilir ve temiz enerji üretmenin öneminden bahsetmekte, bu bağlamda çalışmalarına yön vermektedir. Azınlık Hükümeti ise hala çağ dışı yöntemlerle, çevreyi ve halk sağlığını tehlikeye atarak hükümette kalma hesapları içerisindedir. “