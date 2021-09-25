Küle döndü

Güzelyurt’a bağlı Güneşköy’de, Kaan Borat’a ait park halindeki araç kundaklandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, çıkan yangında aracın tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; 24 Haziran saat 02.30 sıralarında Kaan Borat’ın ikametgâhı önünde park halinde bulunan MC 538 plakalı salon araç üzerine, meçhul şahıslar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratıldı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonunu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, ikametgâhın duvarına asılı bulunan klima dış ünitesi ve evin pencere camı ise ısıdan patlamak suretiyle hasara uğradı. Polisin soruşturma başlattığı belirtildi.