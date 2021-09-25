İsyan noktasına geldi

Kuzey Kıbrıs’ta son dönemlerde bazı ilaçların uyuşturucu niyetiyle kullanılmasındaki artış ve beraberinde getirdiği sorunlar, eczacıları isyan noktasına getirdi. Geceleri nöbetçi eczanelere dadanan ve yeşil reçeteli ilaçları almak için direten şahısların varlığı eczacıları tedirgin ederken, Lefkoşa’daki İmge Eczanesi’nin sahibi Halit Kavçın sosyal medya hesabından yaşadıklarını aktardı.

Nöbetçi olduğu akşamlarda uyuşturucu bağımlılarının eczaneye dadandığını, sadece reçete ile satılan ilaçlar istediklerini ve olumsuz yanıt aldıklarında para teklif ettiklerini belirterek, Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve davet etti.

İlaç değil kokain satarım

Uyuşturucu etkisi yaratması adına reçeteli ilaç ya da göz damlası gibi ürünler talep eden kişilerin, gece saat 22.00’den sonra eczanelere dadandığını belirten Kavçın, “El alemin kafasını ben yapacak olsam, Panadol ile Nourofen ile uğraşmam, paşalar gibi kokain satar, kral gibi yaşarım” diyerek isyan etti.

Polis Genel Müdürlüğü’ne açık çağrıda bulunan Kavçın, “Nöbetçi eczanelere polis dikin. Bizi erkek görüp çok yüklenmezler, bir yerden sonra dönüp giderler ama bu mesleği bir başına yapan kadın var, yaşlı var. Bu insanların canı Allah’a emanet” ifadelerini kullandı.

Kavçın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Saat 22.00’yi geçti mi müptelalar eczaneye dadanmaya başlar. Reçeteli ilaçlarla kafa bulmayı kovalayan mı istersiniz, göz damlasını burundan çekip uçmaya niyetleneni mi?. Reçetesiz vermem deyince para teklif eden mi ararsınız yoksa bir tane ver bir daha gelmem diye yemin edeni mi?. El alemin kafasını ben yapacak olsam panadolla, nurofenle mi uğraşırım… Paşa gibi kokain satar kral gibi yaşarım. Lefkoşa Polis Müdürlüğü 'ne açık çağrıdır nöbetçi eczanelere polis dikin. Bizi erkek görüp çok yüklenmezler bir yerden sonra dönüp giderler ama bu mesleği bir başına yapan kadın var, yaşlı var, bunların canı Allaha emanet.”

Kavçın’ın çağrısı yerine ulaştı

Halit Kavçın’ın sosyal medyada yaptığı çağrı üzerine açıklama yapan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, “Nöbetçi eczanelerde kimse bizden eczanelerimizin kapısına kepenk indirerek, kepenk ardından hizmet vermemizi beklemesin” dedi.

Polisin, son zamanlarda nöbetçi eczanelerde, eczacılara karşı artan sözlü ve fiziksel şiddet olayları karşısında sessiz kalmadığını ifade eden Öksüz, “Artık nöbetçi eczanelerimize her akşam bire bir polis memuru arkadaşlar gelerek eczacılarımızın sıkıntısı var mı diye kontrol edecek, sorumlu polisimizin telefon numarası bırakılacak ve nöbetçi eczane bölgesinde devriye sayısı artırılacaktır” ifadelerini kullandı.