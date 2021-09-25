Can kaybı yok

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 21 bin 789 testle 52’si yerel 66 pozitif vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 60 bin 278 testle 109 yeni vaka belirlendi. Her iki kesimde vaka sayıları düşerken, dün can kaybı olmadı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; yerel vakaların 22’si Lefkoşa, 5’i Girne, 20’si Gazimağusa, 5’i İskele’den. Vakalardan 2’si yurt dışından gelirken, 12’si daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu.

Kovid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı 2. 807.160. Toplam vaka sayısı 19.104. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 18.027. Tedavisi devam eden vaka sayısı 1002. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 51. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 945. Toplam kaybedilen hasta sayısı 77. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 4 bin 573. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 875. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 429. Takip edilen toplam bileklik sayısı 7174. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 53.954.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 60 bin 278 testle 109 yeni vaka belirlendi.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, can kaybı yaşanmazken toplam vaka sayısı 119 bin 590’a yükseldi.